Rallye de Monte-Carlo Solberg continue de dominer malgré des conditions piégieuses

ATS

24.1.2026 - 22:07

Changement de décor mais pas de conditions météo: le rallye de Monte-Carlo a migré samedi des Alpes du sud sous la neige à la Principauté de Monaco sous un déluge de pluie. Cela n'a pas empêché le jeune Suédois de Toyota, Oliver Solberg, de confirmer qu'il est le patron de la course.

Oliver Solberg confirme son leadership au Monte-Carlo.
Oliver Solberg confirme son leadership au Monte-Carlo.
EPA

Keystone-SDA

24.01.2026, 22:07

Il compte 59''3 d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota) et 1'25''3 sur le nonuple champion du monde, le Français Sébastien Ogier, lui aussi au volant d'une Toyota.

L'avant-dernière journée de cette manche inaugurale du Championnat du monde des rallyes (WRC) s'est terminée samedi soir dans le cadre hyper huppé du port monégasque, sur une partie du tracé en ville du Grand Prix de Formule 1 qui a lieu en mai, en général sous le soleil. Les bolides de rallye ne s'étaient pas invités depuis 2008 sur ce parcours urbain où courent les monoplaces de F1: la «super spéciale» s'est jouée sur environ 2,7 kilomètres, de nuit et sous une pluie battante et glaciale.

Un «show» de deux tours d'une moitié de circuit, avec une ligne droite, des épingles à cheveux et des dérapages au frein à main qui n'ont pas ravi tous les concurrents. «Je trouve que nous avons tous l'air ridicule ici», a taclé Ogier à l'arrivée de cette étape originale censée doper l'attrait du rallye.

