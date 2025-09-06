  1. Clients Privés
Vuelta Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

ATS

6.9.2025 - 18:08

Auteur d'un superbe numéro, l'Espagnol Marc Soler a remporté samedi la 14e étape de la Vuelta à La Farrapona. Jonas Vingegaard a résisté à la pression des UAE pour conserver le maillot rouge.

Keystone-SDA

06.09.2025, 18:08

06.09.2025, 19:56

Le Catalan, dernier rescapé d'une échappée d'une vingtaine de coureurs dont les Français Bruno Armirail et Léo Bisiaux, a placé une attaque dévastatrice au pied de la dernière ascension du jour pour offrir une septième victoire d'étape à sa formation émiratie sur cette 80e édition.

A nouveau testé par Joao Almeida, son principal concurrent à la victoire finale et vainqueur la veille au sommet de l'Angliru, Vingegaard est allé chercher la deuxième place et compte désormais 48 secondes d'avance au classement général, reprenant deux secondes au Portugais au jeu des bonifications.

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

