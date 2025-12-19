  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon Solide performance pour Joscha Burkhalter au Grand-Bornand

ATS

19.12.2025 - 16:15

Joscha Burkhalter a signé un bon résultat vendredi lors du sprint de Coupe du monde du Grand-Bornand. Dans la «Mecque» du biathlon français, le Bernois a terminé 17e, à 44'' du vainqueur norvégien Sjaastad Christiansen.

Joscha Burkhalter a signé un bon résultat vendredi lors du sprint de Coupe du monde du Grand-Bornand (archive).
Joscha Burkhalter a signé un bon résultat vendredi lors du sprint de Coupe du monde du Grand-Bornand (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.12.2025, 16:15

Dans le camp suisse, seul Sebastian Stalder (56e) s'est aussi qualifié pour la poursuite de samedi réservée aux 60 premiers du sprint. Le leader de l'équipe helvétique Niklas Hartweg n'a pas couru en France en raison d'une infection virale.

Biathlon. Coup d’arrêt pour Niklas Hartweg, au repos forcé

BiathlonCoup d’arrêt pour Niklas Hartweg, au repos forcé

Les Norvégiens ont dominé la course. Outre Christiansen, trois autres athlètes se sont classés dans les cinq premiers, à savoir Johannes Dale-Skjevdal (2e), Johan-Olav Botn (4e) et Sivert Guttorm Bakken. Seul le Français Emilien Jacquelin, troisième, est parvenu à rivaliser avec cette phalange norvégienne.

Les plus lus

Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui
Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela
Trois morts dans une attaque «délibérée» contre le métro de Taipei
La France n'aura pas de budget avant la fin de l'année
L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau