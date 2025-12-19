Joscha Burkhalter a signé un bon résultat vendredi lors du sprint de Coupe du monde du Grand-Bornand. Dans la «Mecque» du biathlon français, le Bernois a terminé 17e, à 44'' du vainqueur norvégien Sjaastad Christiansen.

Joscha Burkhalter a signé un bon résultat vendredi lors du sprint de Coupe du monde du Grand-Bornand (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le camp suisse, seul Sebastian Stalder (56e) s'est aussi qualifié pour la poursuite de samedi réservée aux 60 premiers du sprint. Le leader de l'équipe helvétique Niklas Hartweg n'a pas couru en France en raison d'une infection virale.

Les Norvégiens ont dominé la course. Outre Christiansen, trois autres athlètes se sont classés dans les cinq premiers, à savoir Johannes Dale-Skjevdal (2e), Johan-Olav Botn (4e) et Sivert Guttorm Bakken. Seul le Français Emilien Jacquelin, troisième, est parvenu à rivaliser avec cette phalange norvégienne.