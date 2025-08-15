  1. Clients Privés
Hippisme Soucis financiers pour Pius Schwizer

ATS

15.8.2025 - 21:22

La police a débarqué jeudi après-midi à Oensingen (SO) chez le cavalier suisse Pius Schwizer (63 ans). Le médaillé de bronze olympique est en proie à des soucis financiers.

Le médaillé olympique Pius Schwizer rattrapé par ses problèmes financiers.
Le médaillé olympique Pius Schwizer rattrapé par ses problèmes financiers.
Keystone

Keystone-SDA

15.08.2025, 21:22

Des témoins ont indiqué que plusieurs chevaux appartenant à Pius Schwizer avaient été saisis par la police cantonale soleuroise. Le cavalier a confirmé l'information au «Blick», mais n'a pas voulu donner des détails.

Selon le quotidien, Schwizer est en difficulté sur le plan financier depuis la pandémie de Covid. Le total de ses créances se monterait à 600'000 francs. Le cavalier a assuré que ses créanciers seraient remboursés, mais qu'ils devaient être patients.

Schwizer faisait partie de l'équipe de Suisse de saut qui avait conquis la médaille de bronze lors des Jeux olympiques 2008 à Pékin. Il n'était pas sur place jeudi lors de l'intervention de la police.

