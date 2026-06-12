Au lendemain de sa victoire à Villars-les-Dombes, le Belge Wout Van Aert quitte le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné). Il souffre de douleurs persistantes au coude, a annoncé son équipe Visma-Lease a bike vendredi à Saint-Vulbas.

Wout Van Aert souffre de douleurs persistantes au coude depuis plusieurs jours. IMAGO/Photo News

Keystone-SDA ATS

«Wout Van Aert ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui (ndlr: vendredi). Il ressent toujours une gêne importante au coude après sa chute de la semaine dernière», a indiqué la formation néerlandaise.

«Wout va rentrer en Belgique pour passer des examens médicaux complémentaires», a ajouté Visma. Vainqueur de Paris-Roubaix en avril, WVA est une pièce maîtresse de Visma et de Jonas Vingegaard pour le Tour de France (4-26 juillet).