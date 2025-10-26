  1. Clients Privés
Triathlon Soupçonnée de dopage, la Genevoise Imogen Simmonds est acquittée

ATS

26.10.2025 - 10:24

La triathlète Imogen Simmonds, soupçonnée de dopage, a été acquittée, a annoncé l'"International Testing Agency». La Genevoise avait justifié un test antidopage positif par un rapport sexuel.

Imogen Simmonds a été acquittée des accusations de dopage qui pesaient sur elle.
Imogen Simmonds a été acquittée des accusations de dopage qui pesaient sur elle.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 10:24

26.10.2025, 10:39

Selon l'agence de presse dpa, l'autorité antidopage a donc suivi l'argumentation de la jeune femme de 32 ans selon laquelle la substance interdite s'était introduite dans son corps lors d'un rapport sexuel avec son petit ami.

Le résultat positif est dû à une «contamination involontaire par un contact étroit avec son partenaire», a indiqué l'ITA dans son jugement. C'est pourquoi elle est acquittée de «toute faute ou négligence» et peut dès à présent reprendre la compétition.

Un test effectué le 8 décembre 2024 avant les championnats du monde sur le demi Ironman (Ironam 70.3) en Nouvelle-Zélande avait révélé la présence d'un métabolite du ligandrol, un agent anabolisant qui favorise le développement musculaire et la densité osseuse.

Triathlète suisse. Un test antidopage postitif... à cause de «relations intimes» ?

Triathlète suisseUn test antidopage postitif... à cause de «relations intimes» ?

Imogen Simmonds avait nié avoir pris cette substance et avait déclaré ne pas savoir comment elle s'était retrouvée dans son corps. Après des recherches, il s'est avéré, selon elle, que son partenaire de longue date prenait ce produit pour améliorer sa constitution. Des échantillons de cheveux auraient confirmé qu'elle n'avait jamais pris de ligandrol, mais le test effectué sur son partenaire se serait révélé positif.

En outre, les tests antidopage qu'elle a subis six jours avant et 22 jours après le test positif se sont révélés négatifs. De plus, elle a eu des rapports intimes avec son partenaire le jour du test positif et la veille. Ses avocats en ont donc conclu que la substance avait été transmise par les fluides corporels. L'autorité antidopage a suivi cette argumentation.

