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Volleyball Souverains, les Helvètes dictent leur loi

ATS

21.6.2026 - 19:41

Suisses et Suissesses ont remporté leur dernier match du troisième et dernier mini-tournoi de l'European League en trois sets. Mais cela n'a pas suffi pour obtenir un ticket direct pour les Championnats d'Europe.

Un succès pour les volleyeurs suisses.
Un succès pour les volleyeurs suisses.
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 19:41

21.06.2026, 21:43

Après avoir éprouvé plus de difficultés samedi contre la Lettonie, où ils avaient dû disputer cinq sets, les Suisses ont été plus solides face à la Norvège à Volda.

La Suisse a enlevé le premier et le troisième set 25-20, tandis que le deuxième fut plus serré (25-23). Malgré ce succès, l'équipe n'obtient pas la qualification directe pour le Championnat d'Europe. Seules les 4 meilleures équipes sur 27 nations obtiennent automatiquement un ticket pour cette compétition qui aura lieu en 2028. Avec 14 points, les Suisses ont échoué de peu.

Victoire «pour beurre»

Chez les dames, il était clair depuis samedi que la sélection helvétique n'atteindrait pas le top 4. Mais les Suissesses ont aussi terminé cette European League par une victoire.

Comme la journée précédente, les joueuses ont obtenu un succès 3-0, cette fois face à Israël. Seul le deuxième set fut disputé (25-21). Les sets 1 et 3 ont été remportés avec dix et huit points d'écart.

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