Billets à vendre ce vendredi... Soyez aux premières loges du Rolex Switzerland Sail Grand Prix

Gregoire Galley

19.2.2026

Les billets pour le très attendu retour du Rolex Switzerland Sail Grand Prix en 2026 seront en vente demain, vendredi 20 février dès 10h00 (CET). Un accès en prévente limité est disponible dès maintenant - exclusivement pour les membres SailGP+

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

blue Sport vous emmène naviguer sur la Formule 1 des mers. Notre journaliste nous explique les sensations qu'il a vécues avec l'équipe de Suisse de SailGP.

09.09.2025

Rédaction blue Sport

19.02.2026, 10:40

Après un succès inaugural à guichets fermés en 2025, Genève accueillera à nouveau les courses les plus spectaculaires sur le lac Léman les 19 et 20 septembre 2026. Une occasion unique d’assister en direct aux performances des 13 extraordinaires F50 et d’encourager l’équipe suisse !

Les fans et le public, attendus en nombre depuis les quatre coins du monde, peuvent désormais réserver leurs billets en ligne. Ambiance et sensations fortes garanties à terre, au cœur de l’action depuis le «Waterfront Grandstand». Expérience ultime à vivre au Vela Beach Club et au Vela Privé pour partager un moment d’exception dans une atmosphère festive et électrisante, mêlant la fameuse énergie du Beach Club aux sensations fortes des courses.

Pour acheter vos places, c’est par ici.

A suivre sur blue Sport. «Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

A suivre sur blue Sport«Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

