Les meilleurs sportifs suisses de l'année seront récompensés lors des Sports Awards à Zurich le 4 janvier prochain. Les six finalistes sont désormais connus.

Marco Odermatt (ski alpin) reçoit le prix du sportif de l'année 2024 lors de la cérémonie des Sports Awards. KEYSTONE

Les douze athlètes représentent huit disciplines. Le ski alpin est particulièrement bien représenté, avec entre autres la gagnante de l'année dernière Lara Gut-Behrami et le vainqueur de l'année précédente Marco Odermatt, qui compte pas moins de cinq nominés.

Le quadruple vainqueur du général de la Coupe du monde pourrait remporter le prix pour la cinquième fois consécutive. Loïc Meillard et Franjo von Allmen, le roi de la lutte Armon Orlik, le nageur Noè Ponti et le gymnaste Noe Seifert lui font concurrence.

Chez les dames, Lara Gut-Behrami a déjà eu l'honneur de recevoir trois fois le trophée. Outre la Tessinoise, actuellement blessée, la spécialiste de freestyle Mathilde Gremaud, la sprinteuse Ditaji Kambundji, la vététiste Alessandra Keller, la skieuse Camille Rast et la cycliste Marlen Reusser sont nominées.

Voter pour désigner

Les distinctions seront remises à Zurich et la retransmission se fera en direct sur les trois chaînes nationales. Les téléspectateurs pourront voter pour désigner les lauréats. Les six nominés ont été présélectionnés par des sportifs suisses de haut niveau et les médias.

Lors de l'émission en direct animée par Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber, les lauréats des catégories «Equipe», «Sportif paralympique», «Entraîneur» et «MVP» seront également honorés. Le prix de la relève «SRF 3 Best Talent Sport» récompensera le plus grand talent de la relève helvétique.

Six athlètes féminines nominées Mathilde Gremaud (ski freestyle) : championne du monde de Slopestyle, 2 podiums en Coupe du monde

Lara Gut-Behrami (ski alpin) : 2e au classement général de Coupe du monde, 1re en Coupe du monde de Super-G, 10 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires)

Ditaji Kambundji (athlétisme) : championne du monde du 100 m haies, médaille d'argent aux CM du 60 m haies (en salle), championne d'Europe du 60 m haies (en salle, record d'Europe), 3 podiums en Diamond League, record de Suisse

Alessandra Keller (VTT) : bronze mondial en cross-country, championne du monde de cross-country en short-track, 5 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

Camille Rast (ski alpin) : or mondial en slalom, 3e en Coupe du monde de slalom, 4 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

Marlen Reusser (cyclisme sur route) : championne du monde et d'Europe du contre-la-montre individuel, victoire au Tour de Suisse et au Tour de Burgos, 2e du Giro d'Italia et de la Vuelta, 10 podiums au World Tour (dont 5 victoires), 3e du classement annuel de l'UCI

Six athlètes masculins nominés Loïc Meillard (ski alpin) : champion du monde de slalom, bronze mondial en géant, 3e au classement général de Coupe du monde, 2e en Coupe du monde de slalom, 3e en Coupe du monde de géant, 7 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

Marco Odermatt (ski alpin) : champion du monde de Super-G, 1er au classement général de Coupe du monde, 1er en Coupe du monde de géant, de Super-G et de descente, 17 podiums en Coupe du monde (dont 9 victoires)

Armon Orlik (lutte) : Roi de la lutte, 2 autres victoires en Fête

Noè Ponti (natation) : argent aux Mondiaux sur 50 et 100 m papillon, champion du monde en petit bassin sur 50 m papillon, 100 m papillon et 100 m 4 nages, 3 records du monde en petit bassin, 8 records de Suisse (2 en grand bassin/6 en petit bassin), 2 victoires en Coupe du monde en petit bassin

Noe Seifert (gymnastique artistique) : médaille de bronze au concours général des CM

Franjo von Allmen (ski alpin) : champion du monde de descente, 2e en Coupe du monde de descente, 6 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires)

Les «Sports Awards», c'est quoi ?

Les «Sports Awards» rendent hommage aux personnalités sportives ayant marqué l'année écoulée. On connaît désormais les nominés dans les catégories «Sportive» et «Sportif». Les téléspectatrices et téléspectateurs suisses peuvent participer par télévote à l'élection de la lauréate et du lauréat au cours de la transmission en direct de la cérémonie, dimanche 4 janvier 2026.

En 2025, les personnalités sportives suisses ont continué à être sous les feux de la rampe lors de différents championnats – d'Europe et du monde – ou de coupes du monde dans les disciplines les plus diverses. Les meilleurs seront honorés dignement dimanche 4 janvier prochain. Les Suisses peuvent participer par télévote à l'attribution des places 1 à 6 dans les catégories «Sportive» et «Sportif».

Comment se déroule l'élection ?

Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé 15 candidates et candidats ayant déployé des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025.

Le top 6 pour l’émission en direct a été désigné par les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic, les médias sportifs suisses et sportpress.ch. Les résultats du vote des sportif.ves d’élite suisses, du vote des médias et du télévote comptent chacun pour un tiers.