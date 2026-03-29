Il n'y a pas eu de surprise dimanche soir aux Sports Awards à Zurich. Les favoris Marco Odermatt et Ditaji Kambundji ont été nommés sportifs de l'année 2025.

Un cinquième titre consécutif de sportif de l'année pour Marco Odermatt KEYSTONE

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Odermatt (28 ans) a ainsi enchaîné avec un cinquième triomphe consécutif, ce qui n'avait jamais été réalisé dans la longue histoire de ces récompenses décernées depuis 1950. Le skieur nidwaldien n'est plus qu'à deux titres du record détenu par Roger Federer.

L'ancien tennisman bâlois avait décroché la timbale en 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014 et 2017. Odermatt, notamment champion du monde de super-G et vainqueur du général de la Coupe du monde, a précédé le nageur Noè Ponti et un autre skieur, Franjo von Allmen.

Côté féminin, Ditaji Kambundji (23 ans) a rejoint au palmarès sa soeur aînée Mujinga Kambundji, qui avait été sacrée en 2019 et 2022. La championne du monde du 110 m haies de Tokyo a devancé la skieuse Camille Rast et la cycliste Marlen Reusser.

Fischer honoré

Dans les autres catégories, le titre d'entraîneur de l'année est revenu à Patrick Fischer, sélectionneur de l'équipe nationale de hockey sur glace médaillée d'argent aux Mondiaux. Logiquement, la sélection a aussi été désignée équipe de l'année. Fischer avait déjà reçu cette distinction en 2018 et 2024.

Géraldine Reuteler est pour sa part devenue la première femme à être nommée MVP depuis 2019 et l'introduction de cette catégorie. L'internationale suisse s'était illustrée lors de l'Euro 2025.

Initialement prévue le 4 janvier, la cérémonie avait été reportée après le terrible incendie survenu à Crans-Montana lors de la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

La cérémonie de l'année dernière