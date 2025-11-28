Oscar Piastri (McLaren) partira samedi en tête de la course sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1, avant-dernière manche de la saison. L'Australien a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit de Lusail.

Oscar Piastri partira samedi en tête de la course sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Oscar Piastri s'élancera devant les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), qui a une première chance de décrocher le titre mondial à l'issue du GP dimanche.

Le Néerlandais Max Verstappen, en délicatesse avec sa Red Bull, ne sera que sixième sur la grille, derrière son coéquipier japonais Yuki Tsunoda, cinquième.

Au championnat, Norris compte 24 points d'avance sur Verstappen et Piastri, ses deux derniers rivaux pour le titre qui sont à égalité de points, tandis que 33 points maximum (8 pour le vainqueur de la course sprint de samedi, 25 pour le Grand Prix dimanche) sont à glaner au Qatar.