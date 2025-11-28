  1. Clients Privés
GP du Qatar Oscar Piastri en pole du sprint, Max Verstappen dans le dur

ATS

28.11.2025 - 19:40

Oscar Piastri (McLaren) partira samedi en tête de la course sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1, avant-dernière manche de la saison. L'Australien a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit de Lusail.

Oscar Piastri partira samedi en tête de la course sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1.
Oscar Piastri partira samedi en tête de la course sprint du Grand Prix du Qatar de Formule 1.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 19:40

28.11.2025, 19:42

Oscar Piastri s'élancera devant les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), qui a une première chance de décrocher le titre mondial à l'issue du GP dimanche.

GP du Qatar. Première chance de titre pour Lando Norris, mais...

GP du QatarPremière chance de titre pour Lando Norris, mais...

Le Néerlandais Max Verstappen, en délicatesse avec sa Red Bull, ne sera que sixième sur la grille, derrière son coéquipier japonais Yuki Tsunoda, cinquième.

Au championnat, Norris compte 24 points d'avance sur Verstappen et Piastri, ses deux derniers rivaux pour le titre qui sont à égalité de points, tandis que 33 points maximum (8 pour le vainqueur de la course sprint de samedi, 25 pour le Grand Prix dimanche) sont à glaner au Qatar.

GP du Qatar. Max Verstappen relance sa course au titre après un regain inespéré

GP du QatarMax Verstappen relance sa course au titre après un regain inespéré

