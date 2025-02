Stefan Bissegger a pris la deuxième place de la deuxième étape du Tour des Emirats Arabes Unis, un contre-la-montre de 12 km. Le Thurgovien n'a été battu que par Joshua Tarling.

💥💥 ¡¡BOOOOOOOM! 💥💥



Stefan Bissegger supera el tiempo de Pogacar y le deja sin su primera victoria este año#UAETour pic.twitter.com/ZZXg18ByRY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2025

Keystone-SDA, ats ATS

Le Britannique de 21 ans s'est imposé avec une marge de 13'' pour s'emparer du maillot de leader. Derrière Tarling et Bissegger, Tadej Pogacar a pris la troisième place. Le Slovène a concédé 18'' sur le vainqueur du jour.

Stefan Bissegger a signé une première performance de choix sous les couleurs de sa nouvelle équipe Decathlon-AG2R.

Vainqueur du chrono des nations en 2023, quatrième du contre-la-montre des Jeux olympiques de Paris l'été dernier, Tarling, champion de Grande-Bretagne de la spécialité, a conquis dans les Emirats le sixième succès de sa carrière, tous obtenus contre-la-montre.

Tarling ne devrait pas être en mesure de conserver son maillot de leader mercredi. Son imposant gabarit (78 kilos pour 1m94) sera pénalisant face aux purs grimpeurs lors de la première des deux étapes de montagne de l'UAE Tour.

Tadej Pogacar, vainqueur de l'épreuve en 2021 et 2022, trouvera lui un terrain correspondant à ses qualités avec une montée finale vers Jebel Jais longue d'environ 20 km avec une pente constante de 5% et des pourcentages plus élevés (7%) dans les deux derniers kilomètres.