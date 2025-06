Stefan Küng a dû déclarer forfait pour les championnats de Suisse, dont le contre-la-montre est prévu ce jeudi et la course en ligne dimanche.

🚑 Victime d'une chute hier à l'entraînement, Stefan Küng ne pourra pas défendre son titre de Champion de Suisse du contre-la-montre, ce jeudi. Il est également forfait pour la course en ligne de dimanche.



𝘝𝘪𝘤𝘵𝘪𝘮 𝘰𝘧 𝘢 𝘤𝘳𝘢𝘴𝘩 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨…

Le rouleur thurgovien a été victime d'une chute mercredi à l'entraînement, a annoncé son équipe Groupama-FDJ sur X (ex-Twitter).

Küng était le tenant du titre national dans le contre-la-montre, et il faisait à nouveau figure de favori pour le «chrono» de jeudi à Steinmaur. Son forfait est d'autant plus dommageable que la course en ligne sera organisée dimanche par son club, le VC Fischingen.