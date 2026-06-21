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Cyclisme Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

ATS

21.6.2026 - 19:20

Stefan Küng est de retour. Et ce quatre mois après son grave accident en Belgique.

Stefan Küng sera de retour aux Championnats de Suisse dans le Jura.
Stefan Küng sera de retour aux Championnats de Suisse dans le Jura.
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 19:20

21.06.2026, 19:37

Comme l'a confirmé à SRF Raphael Meyer, le directeur général de l'équipe Tudor, le Thurgovien participera aux Championnats de Suisse la semaine prochaine à Courtételle, dans le canton du Jura.

Il est prévu qu'il prenne le départ jeudi lors du contre-la-montre et le dimanche dans la course en ligne. Küng s'était fracturé le fémur gauche fin février lors du Omloop Het Nieuwsblad et a dû suivre une longue période de rééducation après son opération.

Reste à savoir si Küng participera également à son neuvième Tour de France avec Tudor en juillet.

Cyclisme. Une grave blessure pour Stefan Küng

CyclismeUne grave blessure pour Stefan Küng

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