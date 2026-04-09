Pour sa douzième saison professionnelle, Stefan Küng manquera dimanche pour la première fois Paris-Roubaix, sa course préférée. Après sa fracture du fémur, le Thurgovien doit faire preuve de patience et ne veut rien précipiter.

Stefan Küng (ici sur le Tour de Romandie 2025) est actuellement en pause forcée après sa chute. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Lorsque l'agence de presse Keystone-ATS l'a joint par téléphone cette semaine, Stefan Küng était justement sur son vélo d'appartement. Pour l'instant, il ne s'agit que de pédaler doucement, la sollicitation de sa cuisse gauche blessée étant strictement dosée. «Tout, tout doucement. J'appelle ça de la kinésithérapie», explique sereinement le double champion d'Europe du contre-la-montre.

Près de six semaines se sont écoulées depuis sa grave chute lors de la classique belge Omloop Het Nieuwsblad. La fracture du fémur gauche a été fixée à l’aide de deux vis. Une nouvelle opération pour les retirer ne sera pas nécessaire. «C’est la version sportive», clarifie Küng.

Les béquilles lui sont indispensables dès qu’il descend de vélo. Mais une amélioration est en vue: «Je devrais pouvoir me passer des béquilles après le rendez-vous de contrôle de la semaine prochaine. Je pourrai alors m’entraîner à nouveau à l’extérieur et augmenter progressivement l’intensité.»

L'expérience comme contrepoids à l'ambition

Küng est habitué aux chutes et aux blessures, mais une pause forcée aussi longue n’est pas courante, même pour lui. La dernière fois que cela s’est produit, c’était il y a près de dix ans, lorsqu’il a dû faire une pause de près de trois mois après une chute lors du contre-la-montre des Championnats de Suisse et qu’il a notamment manqué les Jeux olympiques de Rio.

À l’époque, il était aux prémices de sa carrière. A 32 ans, il porte un regard différent sur la situation: «J’ai déjà vécu beaucoup de choses, et ne me laisse plus déstabiliser aussi facilement. Plus jeune, j’aurais abordé tout ça avec beaucoup plus d’acharnement.» Son ambition prononcée pourrait devenir un obstacle pendant sa rééducation. Mais Küng ne ni forcer ni précipiter.

Un nouveau départ chez Tudor

Après sa «pire saison» l’année dernière – pour la première fois depuis 2016, il n’a remporté aucune course –, Küng cherchait un nouveau départ pour 2026. L’idée d’un changement d’air après sept ans passés au sein de l’équipe française Groupama-FDJ avait mûri très tôt. C’est au sein de l’équipe suisse Tudor qu’il a trouvé ce qu’il cherchait.

«C’est vraiment un plaisir d’avoir une équipe motivée autour de soi. Je ressens une grande confiance», dit-il. Ce n’était plus le cas chez Groupama ces derniers temps: «J’ai passé six superbes années, mais la dernière ne s’est pas déroulée comme je l’aurais souhaité.»

Le fait que son nouveau chapitre chez Tudor commence par une blessure grave ne le décourage pas. Le soutien total de l'équipe y contribue également: «Fabian Cancellara (le propriétaire de l'équipe – NDLR) m'a appelé après la chute et m'a dit: «Prends tout le temps qu'il te faut. Peu importe quand tu reprendras la compétition, ta santé passe avant tout.» Je ne ressens donc vraiment aucune pression de la part de l’équipe.»

Observateur des «jeunes pousses»

En raison de cette pause forcée, ce père de deux enfants passe plus de temps que jamais à la maison pendant la période de Pâques. Alors qu’il se bat habituellement pour la victoire dans les grandes classiques, il suit désormais les courses à la télévision – comme pour le Tour des Flandres dimanche dernier. Il se dit impressionné par la «domination absolue» de Tadej Pogacar. Le Slovène semble «d'un niveau supérieur à tous les autres». Selon lui, «Même les meilleurs coureurs ont l'air de «petits écoliers» à côté de lui.»

Pour Paris-Roubaix également, il voit Pogacar, toujours invaincu en 2026, comme le favori, même s’il s’attend à ce que ce soit «le plus passionnant des cinq Monuments» en raison des nombreuses imprévisibilités. Il ne croit toutefois pas que la concurrence s’alliera contre le quadruple vainqueur du Tour de France: «Cela n’arrivera pas, car chacun fait passer ses propres intérêts avant ceux des autres.»

Les Championnats du monde à l’automne comme objectif

Le Thurgovien n’a manqué aucune édition de Paris-Roubaix depuis ses débuts en 2015, est monté sur la troisième marche du podium en 2022 et a terminé cinquième les deux années suivantes. Depuis ses années juniors, il rêve de brandir le célèbre gros pavé du Vélodrome de Roubaix. Mais pour l’instant, il n’est pas question d’y penser.

L'objectif principal reste son rétablissement complet. Un retour au Tour de Suisse mi-juin est prévu, mais rien n'est gravé dans le marbre. «J'espère pouvoir m'entraîner à nouveau à fond fin mai. Je ne veux revenir que lorsque je serai vraiment prêt.»

L'incertitude quant à la date exacte de son retour ne le rend pas fou, il la considère plutôt comme une chance. «Je n’ai pas encore besoin de me fermer des portes et je ne suis pas obligé d’atteindre un certain objectif avant une date précise. Je prends les choses comme elles viennent.» Stefan Küng a toutefois un objectif bien précis en tête pour la suite de la saison: «Les Championnats du monde à Montréal cet automne restent pour moi un objectif majeur.»