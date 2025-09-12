Stefan Küng s’insurge : «Ce ne sont pas des soldats, mais des humains»

  1. Clients Privés
Chaos sur la Vuelta Stefan Küng : «Ce ne sont pas des soldats, mais des humains»

Nicolas Larchevêque

12.9.2025

Stefan Küng s’est exprimé jeudi sur les manifestations pro-palestiniennes qui touchent le Tour d’Espagne. Le cycliste suisse a regretté que le peloton, dont notamment l’équipe Israel-Premier Tech, soit pris pour cible et «mis en danger» par les contestataires. «On n'est pour rien dans ce qu'il se passe à Gaza.»

Stefan Küng a regretté que le peloton de la Vuelta soit ciblé par les manifestants pro-palestiniens.
Stefan Küng a regretté que le peloton de la Vuelta soit ciblé par les manifestants pro-palestiniens.
IMAGO/Sirotti

Nicolas Larchevêque

12.09.2025, 09:23

12.09.2025, 09:34

Depuis son arrivée sur le sol espagnol, après un départ donné entre l’Italie et la France lors des quatre premières étapes, la Vuelta doit faire face à des nombreuses et quasi quotidiennes manifestations pro-palestiniennes. Ces dernières ont fortement perturbé le bon déroulement de la course, provoquant le raccourcissement de plusieurs étapes. 

Ce fut notamment le cas jeudi. Le contre-la-montre, remporté par l’Italien Filippo Ganna (Ineos) à Valladolid, a été réduit préalablement de 27,2 à 12,2 kilomètres pour «des raisons de sécurité». «Je préfère un chrono de 12 kilomètres sans problème plutôt qu'une étape qui part encore en vrille», a estimé Stefan Küng, 6e à 12 secondes du vainqueur du jour, à l’issue de l’épreuve.

Tour d’Espagne. Le chrono de Valladolid, une marche trop haute pour Küng

Tour d’EspagneLe chrono de Valladolid, une marche trop haute pour Küng

Le Suisse de la formation Groupama-FDJ est alors revenu sur le contexte tendu qui entoure cette édition 2025. «C'est un sport tellement beau, la Vuelta est une belle course bien organisée et il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des sportifs, des coureurs cyclistes. Pareil pour ceux qui courent pour Israel Premier Tech, ce ne sont pas des soldats, ce sont des humains. De les rendre responsables parce qu'ils portent le maillot d'une certaine équipe, je trouve cela dommage», a déclaré le coureur de 31 ans, selon les propos rapportés par «L’Equipe».

«Chacun a le droit de manifester, mais...»

Pour rappel, l’équipe Israel-Premier Tech, principale cible des manifestants, est dirigée par le milliardaire Sylvan Adams, un proche du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Malgré la tragédie provoquée par l’État hébreu à Gaza, Küng a regretté que lui et le peloton soient visés par les protestations au bord des routes hispaniques.

Enlever le mot «Israël». Après la Vuelta, Israel-Premier Tech jouera la carte de la sécurité

Enlever le mot «Israël»Après la Vuelta, Israel-Premier Tech jouera la carte de la sécurité

«Chacun a le droit de manifester, je respecte l'avis de tout le monde mais on peut le faire pacifiquement. Car nous, on n'est pour rien dans ce qu'il se passe à Gaza. (...) Quand je prends le départ, je n'imagine pas que je peux me faire coucher par un manifestant mais nos discussions, le vote (ndlr : neutralisation de la course en cas d’incident grave), montrent que cela peut être très dangereux», a constaté le Thurgovien.

Celui qui rejoindra l’équipe helvétique Tudor Pro Cycling la saison prochaine a également déploré le cas de l’Espagnol Javier Romo (Movistar), contraint à l’abandon après une chute provoquée par un manifestant lors de la 15e étape. «C’est une chute de trop. Certes, ils peuvent manifester mais nous, la route, c'est notre stade et ils nous mettent en danger. Je fais confiance à l'organisateur, aux forces de l'ordre, pour assurer notre sécurité jusqu'à Madrid (lieu de l’ultime étape dimanche) car cette course mérite de se terminer là-bas», a ainsi espéré Stefan Küng.

Sa Vuelta «gâchée». Un coureur contraint à l’abandon à cause d’un manifestant

Sa Vuelta «gâchée»Un coureur contraint à l’abandon à cause d’un manifestant

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

