Stefan Küng défendra comme prévu les couleurs de la formation suisse Tudor la saison prochaine. Le Thurgovien a signé pour trois ans. Le transfert a été officialisé mercredi matin par l'équipe dirigée par Fabian Cancellara.

Küng, qui aura 32 ans en novembre, retourne donc au bercail après avoir vécu sa première expérience professionnelle sur route sous le maillot de la BMC (2015-2019). Le champion du monde 2015 de la poursuite individuelle sur piste évoluait depuis 2019 au sein de la formation française Groupama-FDJ.

«En tant que coureur suisse, j'ai suivi de près le projet Tudor et j'ai été réellement impressionné par sa mentalité et son développement», déclare le rouleur thurgovien, cité dans le communiqué de Tudor.

«L'innovation et la recherche/développement sont clairement au cœur de l'équipe, et je pense que cet environnement peut me pousser à passer au niveau supérieur, en particulier sur le vélo de contre-la-montre», poursuit le double médaillé mondial du «chrono» individuel.

Particulièrement à l'aise sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, Stefan Küng sera le leader unique de Tudor pour ses épreuves favorites. «Il manque encore une grande classique à mon palmarès, et c'est quelque chose que je veux vraiment accomplir», souligne d'ailleurs le médaillé de bronze de la course en ligne des Mondiaux 2019, qui se mettra en revanche au service de Marc Hirschi ou Julian Alaphilippe lors des classiques ardennaises.

Tudor annonce également avoir engagé le puncheur italien Luca Mozzato (27 ans), qui évolue au sein de l'équipe Arkea. La formation helvétique offre par ailleurs son premier contrat professionnel au grimpeur jurassien Robin Donzé (22 ans), qui fait partie de l'équipe développement de Tudor.