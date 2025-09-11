  1. Clients Privés
Tour d’Espagne Stefan Küng satisfait - «J'ai bien géré, j'ai tout donné»

ATS

11.9.2025 - 18:36

Vainqueur du dernier contre-la-montre de la Vuelta 2024, Stefan Küng n'est pas parvenu à récidiver jeudi à Valladolid, théâtre de la 18e étape du Tour d'Espagne. Mais le Thurgovien, 6e à 12'' du vainqueur Filippo Ganna, était plutôt satisfait.

Stefan Küng satisfait malgré la 6e place au contre-la-montre.
Stefan Küng satisfait malgré la 6e place au contre-la-montre.
EPA

Keystone-SDA

11.09.2025, 18:36

«Je me sentais bien. J'ai bien géré, j'ai tout donné. Je suis parti vite pour jouer la gagne. C'était court, mais c'était un effort violent. Filippo (Ganna) avait quelqu'un en point de mire sur le retour, ce qui l'a avantagé», a souligné le rouleur de Groupama-FDJ au micro d'Eurosport.

«Mais je dois être fair-play: les 12 secondes d'écart qui nous séparent montrent qu'il était bien le plus fort», a poursuivi Stefan Küng, qui a tiré un premier bilan de ce Tour d'Espagne. «Cette Vuelta était compliquée pour moi. J'ai attrapé le Covid avant le Tour de Pologne», a-t-il précisé.

Tour d’Espagne. Le chrono de Valladolid, une marche trop haute pour Küng

Tour d’EspagneLe chrono de Valladolid, une marche trop haute pour Küng

«Je me bats tous les jours, car j'aime courir. Je sentais que ça allait mieux depuis quelques jours. Ce n'est par ailleurs pas une honte de se faire battre par Filippo. Et c'est quand même un pas en avant pour moi», s'est réjoui le Thurgovien.

Stefan Küng espère encore monter en puissance dans les jours à venir afin de tenir un rôle en vue le 21 septembre lors du contre-la-montre des Mondiaux de Kigali. Il n'est pas à 100 % de son potentiel. «Dans ma condition actuelle, c'était mieux d'avoir eu ce parcours raccourci» à 12,2 km, a-t-il ainsi répondu lorsqu'on lui a demandé s'il aurait préféré en découdre sur 27 km.

