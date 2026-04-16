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NBA Stephen Curry joue les héros dans la course aux play-off

ATS

16.4.2026 - 08:16

Un Stephen Curry retrouvé a permis à Golden State d'éliminer les Los Angeles Clippers 126-121 mercredi lors du premier tour du play-in de la NBA. Les Warriors continuent de croire aux play-off.

Keystone-SDA

16.04.2026, 08:16

16.04.2026, 08:20

Après une saison régulière gâchée par les blessures, notamment au genou droit qui lui a fait manquer deux mois de compétition entre début février et début avril, le meneur de 38 ans Stephen Curry a de nouveau enfilé son costume de héros sur le parquet des Clippers.

Discret jusqu'à la pause, le formidable shooteur a terminé avec 35 points, à 7 sur 12 de loin, aidant les Warriors, menés presque toute la partie, à ne jamais céder face à Kawhi Leonard (21 points) et ses coéquipiers.

NBA. Portland en play-off, match de folie entre Charlotte et Miami

NBAPortland en play-off, match de folie entre Charlotte et Miami

Les Warriors affronteront vendredi les Phoenix Suns en Arizona pour espérer rejoindre le Thunder d'Oklahoma City au premier tour des play-offs.

Les Clippers, qui évoluaient sans le «rookie» suisse Yanic Konan Niederhäuser, blessé au pied droit depuis début mars, terminent eux une saison décevante sur une nouvelle désillusion.

Philadelphie rejoint Boston

Les Philadelphia 76ers, septièmes de la saison régulière à l'Est, ont dominé le Magic d'Orlando (8es) 109-97 afin de se qualifier pour les play-off où ils affronteront les Boston Celtics.

76ers et Celtics se retrouvent pour la première fois depuis la demi-finale de conférence 2023, remportée au bout du suspense par Boston 4-3, et offriront un nouvel épisode d'une rivalité débutée dans les années 1960, à l'époque des géants Wilt Chamberlain et Bill Russell.

Orlando aura une dernière chance d'intégrer les play-off en recevant vendredi les Charlotte Hornets, tombeurs du Miami Heat mardi.

Pourtant privés de leur intérieur All-Star Joel Embiid, opéré de l'appendicite la semaine dernière, les 76ers se sont légèrement détachés dans le 3e quart-temps, dans le sillage de leur meneur Tyrese Maxey (31 points, 6 passes).

Desmond Bane (34 points) a permis au Magic de résister avant de capituler dans les dernières minutes.

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