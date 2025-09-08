  1. Clients Privés
Hippisme Steve Guerdat sur le podium du Grand Prix de Spruce Meadows

ATS

8.9.2025 - 07:32

Steve Guerdat a manqué de peu un deuxième succès dans le GP du CSIO 5* de Spruce Meadows, l'un des quatre estampillés Grand Chelem. Le Jurassien, vainqueur de cette prestigieuse épreuve en 2021 à Calgary, a terminé 3e dimanche sur Venard.

Steve Guerdat a manqué de peu un deuxième succès dans le GP du CSIO 5* de Spruce Meadows (archive).
Steve Guerdat a manqué de peu un deuxième succès dans le GP du CSIO 5* de Spruce Meadows (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.09.2025, 07:32

Le vice-champion olympique 2024 a écopé d'un point de pénalité pour dépassement de temps rédhibitoire en deuxième manche, après avoir fait tomber une perche sur ce second parcours. Il aurait participé au barrage, remporté par le Britannique Scott Brash face à l'Américain Kyle King, s'il en était resté à 4 points de pénalité.

Martin Fuchs, qui avait remporté les deux derniers GP du CSIO canadien, a dû se contenter d'une 12e place sur Leone Jei. Le duo a signé un sans-faute en première manche avant d'abandonner sur le second parcours. Le cavalier zurichois tentera de se reprendre dans trois mois à Genève, théâtre du 4e Grand Chelem de la saison.

