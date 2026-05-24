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Hippisme Steve Guerdat 5e à Aix-la-Chapelle

ATS

24.5.2026 - 21:38

Les cavaliers suisses ont manqué le coche dans le prestigieux Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Chapelle, l'un des quatre comptant pour le Grand Chelem. Steve Guerdat (5e) et Martin Fuchs (12e) ont tous deux commis une faute dans l'une des deux manches et n'ont pas pu disputer le barrage.

Pas de podium pour Steve Guerdat dimanche à Aix-la-Chapelle.
Pas de podium pour Steve Guerdat dimanche à Aix-la-Chapelle.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

24.05.2026, 21:38

Steve Guerdat, qui montait Venard de Cerisy, a perdu toute chance de s'imposer dès la première manche en faisant tomber une perche. Le Jurassien s'est bien repris sur le second parcours. Le Zurichois Martin Fuchs et Conner Jei ont quant à eux vu leurs espoirs s'envoler en seconde manche, après un premier parcours parfait.

Trois duos ont pris part au «jump-off» après avoir réussi deux manches immaculées. C'est l'Allemand Richard Vogel qui a triomphé sur United Touch, en battant de près de deux secondes l'Argentin José Maria Larocca. L'Allemande Sophie Hinners, 3e, n'a pas non plus commis de faute en barrage mais s'est montrée beaucoup plus lente.

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