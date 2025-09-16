  1. Clients Privés
Hippisme Steve Guerdat a dû être réopéré du dos

ATS

16.9.2025 - 08:54

Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une deuxième fois du dos, a-t-il annoncé lundi sur son site internet.

Steve Guerdat doit à nouveau se reposer (archives).
Steve Guerdat doit à nouveau se reposer (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 08:54

16.09.2025, 09:06

Son disque intervertébral opéré au début de l'année s'est à nouveau déformé. «On a essayé plusieurs thérapies alternatives afin d'éviter une nouvelle opération, mais malheureusement ça n'a fait que de s'aggraver», a expliqué le triple médaillé olympique de saut d'obstacles.

Le Jurassien de 43 ans participait la semaine dernière au Grand Prix de Spruce Meadows, au Canada, où il a encore pris la 3e place. Il s'est ensuite fait opéré jeudi, une intervention qui s'est déroulée avec succès.

«Je suis maintenant de retour à la maison et me voilà donc à nouveau au devant d'une longue convalescence», a-t-il encore écrit, sans préciser de date de reprise de la compétition.

