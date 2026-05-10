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NBA Steve Kerr rempile pour deux saisons chez les Warriors

ATS

10.5.2026 - 06:27

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr va rempiler avec la franchise californienne pour deux ans, ont annoncé ses agents à ESPN samedi. Il est en poste depuis 2014.

Steve Kerr continuera d'entraîner les Warriors la saison prochaine.
Steve Kerr continuera d'entraîner les Warriors la saison prochaine.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

10.05.2026, 06:27

10.05.2026, 06:52

Selon le média américain, citant Dan Eveloff et Rick Smith de l'agence Priority Sports, Steve Kerr Kerr a décidé de rester malgré l'élimination des Warriors lors du dernier match des barrages pour les play-off, contre Phoenix.

L'ancien joueur de Chicago et de San Antonio avait alors laissé planer le doute sur son avenir, lui qui a mené la bande à Stephen Curry vers quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022). «Ces postes ont tous une date d'expiration», avait-il lâché juste après la défaite contre Phoenix, suggérant qu'il était peut-être «temps pour du sang nouveau et de nouvelles idées».

D'après ESPN, citant des sources de la NBA anonymes, Steve Kerr restera l'entraîneur le mieux payé de la ligue. Il a touché 17,5 millions de dollars cette saison.

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