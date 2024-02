Le nageur de l'extrême Stève Stievenart, surnommé «le Phoque» et spécialiste des traversées de la Manche, a réussi un nouveau défi: nager dans l'eau à 1° de l'Antarctique, a-t-il annoncé lundi.

En compagnie d'autres nageurs, l'homme de 46 ans, résident à Wimereux (Pas-de-Calais), a nagé samedi «un kilomètre à proximité de Port Lockroy, base scientifique anglaise, dans une eau à 1° et un extérieur à 0°, dans un temps de 19 minutes et 46 secondes», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«J'ai pris beaucoup de plaisir même si (...) tu as les mains et les pieds qui gonflent très rapidement et c'est très douloureux», a-t-il ajouté, quelques semaines après avoir annoncé vouloir effectuer cette traversée dans un entretien à l'AFP.

Deux semaines plus tôt, Stève Stievenart avait réussi un premier exploit en traversant le Canal de Beagle du Chili à l'Argentine (1,7 kilomètre en 46 minutes) à l'extrême sud du continent américain, dans une eau à environ 8°.

Sa nage en Antarctique parmi les glaciers et les pingouins s'ajoutent à un palmarès déjà bien garni: Stève Stievenart a traversé six fois la Manche, considérée comme l'Everest de l'endurance en eau libre, dont une fois en aller-retour, devenant le premier Français à y parvenir, et une autre en hiver, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.