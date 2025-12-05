  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon Journée compliquée : les Suissesses plafonnent à la 25e place

ATS

5.12.2025 - 17:47

Les Suissesses ont déçu lors du premier sprint de la saison. A Östersund, la meilleure d'entre elles, Amy Baserga, a dû se contenter d'un modeste 25e rang. Toutes les autres ont terminé au-delà de la 50e place.

Amy Baserga, au premier plan, et son équipe posent pour une photo de groupe en novembre 2025 à Davos (Illustration).
Amy Baserga, au premier plan, et son équipe posent pour une photo de groupe en novembre 2025 à Davos (Illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 17:47

La Finlandaise Suvi Minkkinen (30 ans) a fêté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde lors de sa neuvième saison.

Elle a devancé la Suédoise Anna Magnusson de 16''6. La Française Océane Michelon a complété le podium à 20''8. Toutes trois ont réussi un carton plein (10/10) au tir.

Les plus lus

Le père de Meghan Markle a subi une amputation de la jambe
«Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X
Canada, Qatar et un barragiste : la Suisse plutôt bien lotie !
Suivez le super-G messieurs en direct
Quels adversaires pour la Nati ? Suivez le tirage au sort en direct !
Un camion tombe dans l’Aar près d’Olten