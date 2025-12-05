Les Suissesses ont déçu lors du premier sprint de la saison. A Östersund, la meilleure d'entre elles, Amy Baserga, a dû se contenter d'un modeste 25e rang. Toutes les autres ont terminé au-delà de la 50e place.

Amy Baserga, au premier plan, et son équipe posent pour une photo de groupe en novembre 2025 à Davos (Illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Finlandaise Suvi Minkkinen (30 ans) a fêté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde lors de sa neuvième saison.

Elle a devancé la Suédoise Anna Magnusson de 16''6. La Française Océane Michelon a complété le podium à 20''8. Toutes trois ont réussi un carton plein (10/10) au tir.