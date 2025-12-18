Les Suissesses ont déçu lors du sprint Coupe du monde au Grand-Bornand. Au terme des 7,5 km, aucune d'entre elles n'a réussi à entrer dans les points.

Lena Haecki-Gross à l'arrivée d'une étape de biathlon (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lena Häcki-Gross (45e), Amy Baserga (50e) et Aita Gasparin (54e) se sont au moins qualifiées pour la poursuite de samedi, ce qui constitue une maigre consolation. Lea Meier (66e) et la néophyte Coralie Langel (82e) ont par contre échoué-

La victoire est revenue à la Suédoise Hanna Öberg, qui a devancé la Française Lou Jeanmonnot et l'Italienne Dorothea Wierer. Les six premières de la course ont effectué un sans faute au tir. Les Suissesses ont elles toutes au moins manqué deux cibles, sauf Gasparin qui n'en a raté qu'une.