Suivez la Patrouille des Glaciers en direct et en libre accès !

Après une édition 2024 tronquée, la Patrouille des Glaciers fait son grand retour dans les Alpes valaisannes et sur blue Sport ! Vainqueurs en 2022 sur le grand parcours avec Werner Marti, Rémi Bonnet et Martin Anthamatten, accompagnés cette année d'Aurélien Gay, sont considérés comme les grands favoris à leur propre succession.

La Patrouille des Glaciers 2026 est à suivre en direct et en libre accès sur «blue Zoom» dès 07h30 ce samedi 18 avril.

Rédaction blue Sport Clara Francey

La PdG 2026 en chiffres 5504 participant.e.s

1376 patrouilles engagées dont 279 patrouilles militaires

Pas moins de 900 militaires mobilisés

300 tonnes de matériel déployées

4 ambassadeurs : Caroline Ulrich, Aurélien Gay, Andrea Sherpa Zimmermann et Nicolas Bideau

2 parcours exigeants : le «petit» entre Arolla et Verbier (29,6 km, 2200 m de D+), le grand entre Zermatt et Verbier (57,5 km, 4386 m de D+) Montre plus