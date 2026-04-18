Suivez la Patrouille des Glaciers en direct et en libre accès !

Après une édition 2024 tronquée, la Patrouille des Glaciers fait son grand retour dans les Alpes valaisannes et sur blue Sport ! Vainqueurs en 2022 sur le grand parcours avec Werner Marti, Rémi Bonnet et Martin Anthamatten, accompagnés cette année d'Aurélien Gay, sont considérés comme les grands favoris à leur propre succession.
La Patrouille des Glaciers 2026 est à suivre en direct et en libre accès sur «blue Zoom» dès 07h30 ce samedi 18 avril.
La PdG 2026 en chiffres
- 5504 participant.e.s
- 1376 patrouilles engagées dont 279 patrouilles militaires
- Pas moins de 900 militaires mobilisés
- 300 tonnes de matériel déployées
- 4 ambassadeurs : Caroline Ulrich, Aurélien Gay, Andrea Sherpa Zimmermann et Nicolas Bideau
- 2 parcours exigeants : le «petit» entre Arolla et Verbier (29,6 km, 2200 m de D+), le grand entre Zermatt et Verbier (57,5 km, 4386 m de D+)