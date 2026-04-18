Suivez la Patrouille des Glaciers en direct et en libre accès !

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Vers un nouveau sacre helvétique ? LIVE : suivez la Patrouille des Glaciers 2026

Clara Francey

18.4.2026

Après une édition 2024 tronquée, la Patrouille des Glaciers fait son grand retour dans les Alpes valaisannes et sur blue Sport ! Vainqueurs en 2022 sur le grand parcours avec Werner Marti, Rémi Bonnet et Martin Anthamatten, accompagnés cette année d'Aurélien Gay, sont considérés comme les grands favoris à leur propre succession.

La Patrouille des Glaciers 2026 est à suivre en direct et en libre accès sur «blue Zoom» dès 07h30 ce samedi 18 avril.

Rédaction blue Sport

18.04.2026, 07:30

18.04.2026, 07:45

La PdG 2026 en chiffres

  • 5504 participant.e.s
  • 1376 patrouilles engagées dont 279 patrouilles militaires
  • Pas moins de 900 militaires mobilisés
  • 300 tonnes de matériel déployées
  • 4 ambassadeurs : Caroline Ulrich, Aurélien Gay, Andrea Sherpa Zimmermann et Nicolas Bideau
  • 2 parcours exigeants : le «petit» entre Arolla et Verbier (29,6 km, 2200 m de D+), le grand entre Zermatt et Verbier (57,5 km, 4386 m de D+)
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La 41ème édition de la Patrouille des Glaciers se déroule entre Zermatt et Verbier. Cette compétition de ski-alpinisme, organisée par l'armée suisse, réunit des milliers de participants sur un parcours alpin technique de plus de 57 kilomètres.

09.04.2026

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