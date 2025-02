Le 59ème Super Bowl remporté dimanche par Philadelphie (40-22) a été marqué par l'apparition du président américain Donald Trump, des huées pour Taylor Swift et la punition subie par le favori de cette finale, Kansas City. Voici les principaux temps forts de la soirée de la finale de la ligue professionnelle de football américain NFL :

Super Bowl : Donald Trump dans la place, Taylor Swift huée Le 59ème Super Bowl remporté dimanche par Philadelphie (40-22) a été marqué par l'apparition du président américain Donald Trump, des huées pour Taylor Swift et la punition subie par le favori de cette finale, Kansas City. Voici les principaux temps 10.02.2025

AFP Gregoire Galley

Donald Trump dans la place

Le premier président à assister à un Super Bowl a effectué un petit tour sur la pelouse avant de s'installer en loge pour suivre le match. Si la Première dame Melania n'a pas fait le déplacement, une partie du clan Trump l'accompagnait, en particulier sa fille Ivanka et son fils Eric. Son apparition sur les écrans géants lors de l'hymne national a suscité quelques applaudissements.

Taylor Swift huée

Lors d'une pause, la reine de la pop, présente dans le stade, est montrée sur les écrans géants du Caesars Superdome et des huées s'élèvent. La chanteuse tourne la tête vers la caméra, un sourire interloqué sur les lèvres. Originaire de Pennsylvanie, domicile des Eagles, Taylor Swift était venue soutenir son compagnon Travis Kelce, joueur de Kansas City.

Le tournant du match

A 7 minutes de la pause, le tout jeune cornerback des Eagles Cooper DeJean, dont c'est la première saison en NFL, intercepte une passe au centre de Patrick Mahomes et remonte 38 yards pour aller marquer. L'action ponctue une séquence symbolique des tracas de l'étoile des Chiefs en première période, avec deux sacks (le quarterback neutralisé) consécutifs et l'interception en point d'orgue.

La remontada manquée

Mené 24-0 à la mi-temps, Kansas City essaye de repartir du bon pied après la pause, mais Patrick Mahomes est sacké deux fois de plus, coup sur coup, et les Chiefs rendent d'entrée la balle à leur adversaire. La montagne des Eagles Josh Sweat (1,96 m, 120 kg) est particulièrement pressante sur Mahomes. Il le neutralisera à trois reprises sur le match.

Touchdown pour le hip-hop

Kendrick Lamar, enfant de Compton, banlieue défavorisée de Los Angeles, est devenu dimanche soir le premier artiste de hip-hop à assurer en solo l'incontournable concert de la mi-temps.

Pour ce quart d'heure de gloire tardif du genre musical dominant aux Etats-Unis, il a enchaîné les classiques -- «Humble», «DNA» -- et les morceaux de son dernier album «GNX», comme «Peekaboo» ou «Squabble Up».

Certains s'attendaient à une charge contre Donald Trump. Peut-être Kendrick Lamar a-t-il abordé le sujet quand il a lancé: «la révolution sera télévisée, vous avez choisi le bon moment, mais pas le bon gars».

Un drapeau palestinien

Lors du concert de Kendrick Lamar, un individu habillé comme les danseurs du show monte sur la voiture du rappeur et brandit une banderole avec les drapeaux soudanais et palestinien entremêlés, sur lesquels sont inscrits «Sudan» (Soudan) et «Gaza». Il court sur la pelouse durant de longues secondes avant d'être interpellé.

Dans un communiqué, la NFL a indiqué que le militant s'était fait embaucher comme figurant du spectacle et avait caché le drapeau sur lui jusqu'au début de la chorégraphie.

La soirée des pubs

Meg Ryan rejouant la scène mythique de l'orgasme au restaurant de «Quand Harry rencontre Sally» pour une marque de mayonnaise, Matt Damon frère caché de David Beckham dans un spot de bière: une pluie de stars s'est de nouveau abattue sur la publicité du Super Bowl.

Les annonceurs n'ont pas hésité à lâcher les 8 millions de dollars pour 30 secondes demandés par Fox, la chaîne de la famille Murdoch, diffuseur aux Etats-Unis.

Dans une abondance de spots consensuels, on a pu relever le message d'unité livré par les légendes du rap Snoop Dogg et du football américain Tom Brady, ou ce spot pour le constructeur automobile Jeep dans lequel l'acteur Harrison Ford explique que «nos différences peuvent être notre force».

Intelligence artificielle

La start-up vedette de l'IA, OpenAI, s'est offert un spot lors de cette retransmission. Très épurée, axée sur l'esthétique et la forme plutôt que le contenu, la réclame a été largement commentée, pas toujours favorablement, sur les réseaux sociaux.

Toujours sur le créneau de l'intelligence artificielle, Google a, lui, joué à l'opposé, côté émotion, avec un film montrant un père au foyer préparant un entretien d'embauche avec l'aide de l'assistant IA Gemini.