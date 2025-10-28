La saison démarre peu à peu pour tous les adeptes des sports hivernaux. Le point d'orgue en sera les Jeux olympiques en Italie, qui s'ouvriront dans 100 jours.

Dans 100 jours, les sports d'hiver ont rendez-vous à Milan Cortina. IMAGO/CTK Photo

Keystone-SDA ATS

Alors que les athlètes, les fans et les dirigeants attendent avec impatience cet événement, les derniers préparatifs sont en cours à Milan/Cortina d'Ampezzo. Plusieurs sites de compétition sont encore en travaux intensifs, et des billets sont encore disponibles pour certains événements.

Quand est-ce que ça commence ?

La cérémonie d'ouverture au stade de football San Siro de Milan marquera le début officiel des Jeux le vendredi 6 février au soir, soit dans 100 jours. Toutefois, des épreuves de pré-qualification et de qualification sont prévues les deux jours précédents, par exemple en curling ou en snowboard sur le tremplin de Big Air.

L'équipe de Suisse de hockey sur glace entamera son tournoi contre la République tchèque le 6 février, quelques heures avant l'allumage de la flamme olympique. La cérémonie de clôture aura lieu le 22 février dans les anciennes arènes de Vérone. Près de 2900 athlètes du monde entier sont attendus à ces Jeux olympiques.

Quels devraient être les temps forts ?

Les courses de ski masculines à Bormio et féminines à Cortina d'Ampezzo seront les premières épreuves olympiques de ski alpin à se disputer sur des pistes traditionnelles de Coupe du monde depuis deux décennies. L'ambiance sera aussi belle à Anterselva, qui accueille le biathlon en Coupe du monde également, et au Val di Femme pour les épreuves nordiques.

Les compétitions sur glace prévues en salle, dont les tournois de hockey sur glace, auront lieu à Milan. Un sport sera présent pour la première fois au programme des Jeux olympiques: le ski alpinisme, à Bormio, avec de bonnes chances de médaille côté suisse.

Quelles sont les stars attendues ?

En hockey sur glace, les superstars de la NHL pourront à nouveau s'aligner pour la première fois depuis Sotchi 2014. Roman Josi et Nino Niederreiter pourraient ainsi revenir sur la glace olympique après douze ans d'absence, et Nico Hischier ou Kevin Fiala devraient faire leurs débuts aux JO.

Chez les skieurs, les grands dominateurs des dernières années Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt voudront forcément s'illustrer. Mais l'attention devrait aussi se porter sur Lindsey Vonn, déjà âgée de 41 ans, après son retour la saison dernière, ainsi que sur la future retraitée Lara Gut-Behrami.

Quelles sont les chances suisses ?

Il y a quatre ans, lors des Jeux de Pékin, 167 Suisses – 92 hommes et 75 femmes – étaient en lice. Avec 15 médailles (dont 7 en or), Swiss Olympic a réussi le meilleur résultat d'ensemble de son histoire aux Jeux d'hiver. Avec toutefois plus de compétitions que lors des éditions précédentes.

Au tableau des médailles, cela a valu la 8e place. Sur les onze médaillés, dix sont encore en activité, seul le champion olympique de descente Beat Feuz s'étant retiré. Une seule médaille n'avait pas été obtenue sur deux lattes (celle du snowboardeur Jan Scherrer). Cette fois encore, les principaux atouts seront les skieurs, dans toutes leurs variantes.

Y a-t-il encore des billets ?

Les organisateurs ne révèlent pas officiellement combien de billets ont été vendus. Selon certaines indiscrétions, 800'000 billets sur un total d'environ 1,2 million l'ont été. Pour certaines disciplines comme le ski alpin, le bobsleigh, la luge, le saut à ski ou le curling, il n'est plus possible d'acheter des billets individuels sur le portail officiel, mais uniquement des offres onéreuses englobant l'hébergement.

Il reste des billets pour des événements comme le patinage artistique ou de vitesse, le snowboard ou le ski acrobatique, mais ils sont souvent très chers. Selon les organisateurs, plus de la moitié de tous les billets d'entrée étaient disponibles pour moins de 100 euros chacun. Mais désormais il n'existe plus que des billets pour le biathlon, le ski de fond ou le combiné nordique dans de telles catégories de prix.

Tous les sites sont-ils prêts ?

«Tous les sites de compétition seront prêts à temps», affirme le représentant spécial pour les constructions olympiques, Fabio Massimo Saldini, selon l'agence de presse italienne Ansa. Dans de nombreux lieux, il faut cependant faire un dernier effort: à Livigno, où les snowboarders et les skieurs acrobatiques concourront, le spectaculaire stade d'arrivée n'était ainsi encore qu'un gros œuvre il y a quelques semaines.

Les travaux les plus importants ont toutefois déjà été effectués, pour le canal de glace à Cortina. La piste de luge et de bobsleigh a même été construite en un temps record, en moins d'un an, ce qui a permis d'éviter une délocalisation à l'étranger.