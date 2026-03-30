«Après la médaille, on a fait une sacrée bringue à la Maison suisse...»

Pour ce quatrième épisode de «Sur le Kanap», le curleur lausannois Pablo Lachat-Couchepin, médaillé de bronze aux Jeux olympiques 2026 avec le Team Schwaller, a ouvert les portes de son intimité à Clara et Marco. De ses débuts au CC Lausanne Olympique - dans un sac de sport, puis sur la glace - à la récente claque subie par le Team aux Championnats de Suisse, en passant par leur folle épopée aux JO de Milan Cortina, le jeune homme se livre sans détour.

Rédaction blue Sport Clara Francey

«Sur le Kanap», c'est quoi ? Produit par blue Sport, «Sur le Kanap» est un talk intimiste, créé et animé par Clara Francey et Marco Lauria, où le public s'invite littéralement dans le salon d'athlètes, dirigeants et autres acteurs du sport. Montre plus

Episode 3 : Rémi Bonnet

Champion de ski-alpinisme et de trail

Episode 2 : Sarah Atcho-Jaquier

Sprinteuse lausannoise

Episode 1 : Barthélémy Constantin

Directeur sportif du FC Sion