Pour ce troisième épisode de «Sur le Kanap», le Fribourgeois Rémi Bonnet, champion de ski-alpinisme et de trail, a ouvert les portes de son intimité à Clara et Marco. Il y évoque notamment son quotidien, les coulisses de ses succès et son «choix» de ne pas participer aux Jeux olympiques 2026.
«Sur le Kanap», c'est quoi ?
- Produit par blue Sport, «Sur le Kanap» est un talk intimiste, créé et animé par Clara Francey et Marco Lauria, où le public s'invite littéralement dans le salon d'athlètes, dirigeants et autres acteurs du sport.
