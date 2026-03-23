Le Français Térence Atmane (53e joueur mondial) s'est offert le Canadien Félix Auger-Aliassime (8e) en trois sets 6-3, 1-6, 6-3 lundi pour se hisser en huitième de finale du Masters 1000 de Miami, que ne verra pas le Russe Daniil Medvedev.

C'est top, Terence 👌



Atmane takes out Felix Auger-Aliassime 6-3 1-6 6-3 for his third career Top 10 win and first trip to the round of 16 at #MiamiOpen pic.twitter.com/yD8ykquURZ — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Vainqueur jusque-là de deux membres du Top 10 en sept confrontations, le Français de 24 ans s'est offert le scalp du récent finaliste à Rotterdam et demi-finaliste à Dubaï le mois dernier.

Le Boulonnais, qui a mené 5-2 tôt dans le match, s'est fait une petite frayeur en laissant le Canadien revenir dans le match, mais il a effacé deux balles de débreak pour finalement s'offrir la première manche après 37 minutes de jeu.

Le set suivant a rapidement tourné en faveur de «FAA», qui a débordé son adversaire grâce notamment à un service retrouvé (cinq aces).

Malgré une douleur à l’épaule qui l'a contraint à demander un temps-mort médical à 3-2 en sa faveur, Atmane a retrouvé un second souffle, se détachant 5-2 puis concluant deux jeux plus tard en moins de deux heures (1h53 min).

«C'est très positif pour moi de me prouver que je peux évoluer à ce niveau de jeu et pouvoir avancer dans le tournoi», a commenté Atmane, qui est assuré d'entrer pour la première fois de sa carrière dans le Top 50 - il sera au moins 44e dans la prochaine livraison du classement de l'ATP.

«Maintenant qu'on a atteint l'objectif fixé avec le coach (Guillaume Peyre) d'être dans le Top 50, il va falloir qu'on vise encore plus haut», a-t-il ajouté.

Atmane avait atteint à la surprise générale les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati l'été dernier, tombant sur Jannik Sinner après avoir écarté Taylor Fritz puis Holger Rune. Il rencontrera mercredi pour une place en quarts de finale à Miami l'Américain Frances Tiafoe (20e), qui s'est défait du Tchèque Jakub Mensik (13e) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (13/11).

Medvedev au tapis

Dans le premier match du jour, son compatriote Ugo Humbert (34e) s'est lui aussi qualifié face au Kazakhstanais Alexander Shevchenko (84e) 6-4, 7-6 (7/2).

Il affrontera au tour suivant l'Argentin Francisco Cerundolo (19e), qui a créé une nouvelle surprise en dominant Daniil Medvedev (10e) 6-0, 4-6, 7-5.

Le Russe, finaliste mi-mars du Masters 1000 d'Indian Wells et vainqueur zn février de l'ATP 500 de Dubaï, avait déjà connu des signes de fébrilité pour son entrée en lice, au tour précédent, face au jeune Japonais Rei Sakamoto, 164e mondial.

Lundi, il est passé au travers du premier set, lâché 6-0 en 21 minutes. La partie s'est ensuite rééquilibrée mais Medvedev a flanché au plus mauvais moment alors qu'il était mené 6-5 dans la troisième manche. Sur son service, il a eu une balle d'égalisation à 6 jeux partout mais a enchaîné deux fautes directes puis une double faute pour offrir le match à Cerundolo après deux heures 17 de jeu.

«C'était mon premier match contre Daniil. C'est probablement un des seuls gars du circuit que je n'avais pas encore rencontré. Je ne savais à quoi m'attendre. Il a sorti un très bon début de saison alors je ne m'attendais pas à prendre le premier set 6-0 et à breaker dans le second. Il s'est subitement mis à jouer super bien mais j'ai continué à y croire», a commenté l'Argentin de 27 ans.

Miami réussit plutôt bien à Cerundolo, puisqu'il y a atteint trois fois les quarts de finale lors de ses quatre dernières participations.

La levée 2026 du tournoi floridien réussit moins bien en revanche aux favoris, puisqu'Auger-Aliassime et Medvedev rejoignent le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, l'Australien Alex De Minaur (6e) et l'Américain Ben Shelton (9e) sur la liste des têtes de série éliminées prématurément.