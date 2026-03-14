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Swim Cup Roman Mityukov marque les esprits sur 200 m dos à Lausanne

ATS

14.3.2026 - 11:46

Roman Mityukov tient la forme en ce début de saison en grand bassin en natation.

Roman Mityukov a brillé vendredi à Lausanne
Roman Mityukov a brillé vendredi à Lausanne
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.03.2026, 11:46

14.03.2026, 11:51

Le médaillé de bronze des JO 2024 a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m dos, sa discipline fétiche, vendredi lors de la Lausanne Swim Cup.

Le Genevois de 25 ans a réalisé un chrono prometteur de 1'56''07 pour s'imposer, devançant nettement ses premiers poursuivants Mewen Tomac (2e en 1'59''25) et Thomas Ceccon (3e en 1'59''61). Son record de Suisse, établi en demi-finales des Mondiaux 2025, est de 1'54''83.

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