Mondiaux d'athlétisme 31 Suisses, dont 8 Romands, se rendront à Tokyo

ATS

30.8.2025 - 21:29

Swiss Athletics a sélectionné 31 athlètes pour les Championnats du monde qui se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Il y a 22 femmes et 9 hommes.

Audrey Werro fait bien évidemment partie des 31 athlètes sélectionnés pour les Mondiaux de Tokyo.
Audrey Werro fait bien évidemment partie des 31 athlètes sélectionnés pour les Mondiaux de Tokyo.
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

30.08.2025, 21:29

30.08.2025, 21:46

L'équipe de Suisse est légèrement moins conséquente qu'en 2023 à Budapest, où 37 participants (dont quatre relais) étaient présents, écrit Swiss Athletics dans un communiqué.

Le 800 m et le saut à la perche féminin sont les seules disciplines dans lesquelles la Suisse aligne trois athlètes. Après qu'Audrey Werro a obtenu jeudi une wild-card pour les Championnats du monde en tant que vainqueur de la Diamond League, il aurait même été possible d'aligner une quatrième coureuse sur 800 m. Mais Valentina Rosamilia et Rachel Klopfenstein, qui étaient en lice pour cette quatrième place, ont toutes deux renoncé à participer aux Championnats du monde pour des raisons de santé.

Weltklasse. A Zurich, Audrey Werro a signé une performance historique

WeltklasseA Zurich, Audrey Werro a signé une performance historique

Pour la plupart des athlètes, la phase finale de préparation aux Championnats du monde se déroulera à Tsukuba, où l'équipe de Suisse s'était déjà préparée pour les JO de Tokyo en 2021.

La sélection de Swiss Athletics pour les Mondiaux de Tokyo (13 au 21 septembre) :

  • Messieurs. 200 m: Timothé Mumenthaler (Stade Genève), William Reais (LC Zurich). 400: Lionel Spitz (Adliswil Track Team). 800 m: Ivan Pelizza (LC Zurich). 5000 m: Dominic Lobalu (LC Brühl). 10'000 m: Lobalu. 110 m haies: Jason Joseph (LC Therwil). 400 m haies: Julien Bonvin (CA Sierre). Longueur: Simon Ehammer (TV Teufen). Speer: Simon Wieland (STB). Décathlon: Ehammer.
  • Dames. 100 m: Géraldine Frey (LK Zug), Salomé Kora (LC Brühl). 200: Léonie Pointet (CA Riviera). 800 m: Lore Hoffmann (ATHLE.ch), Veronica Vancardo (CA Fribourg), Audrey Werro (CA Belfaux). 1500 m: Lilly Nägeli (LC Uster), Joceline Wind (Biel/Bienne Athletics). 100 m haies: Ditaji Kambundji (STB). Perche: Lea Bachmann (Old Boys Bâle), Angelica Moser (LC Zurich), Pascale Stöcklin (Old Boys Bâle). Longueur: Annik Kälin (AJ TV Landquart). Poids: Miryam Mazenauer (TV Teufen). Heptathlon: Kälin. 4x100 m: Céline Bürgi (LV Thun), Ajla Del Ponte (US Ascona), Frey, Kora, Pointet, Emma Van Camp (Lausanne-Sports). 4x400 m: Iris Caligiuri (Lausanne-Sports), Annina Fahr (LAC TV Unterstrass), Catia Gubelmann (LAC TV Unterstrass), Julia Niederberger (Athletikzentrum Unterwalden), Vancardo, Lena Wernli (LC Zurich), Werro.
