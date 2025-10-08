  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball Swiss Basketball veut renforcer sa visibilité et sa crédibilité

ATS

8.10.2025 - 17:06

La fédération suisse veut gagner en visibilité et en crédibilité. Son président Andrea Siviero a souligné la volonté de développer le sport en Suisse lors d'une conférence de presse mercredi.

Swiss Basketball et son président Andrea Siviero veulent gagner en visibilité et en crédibilité.
Swiss Basketball et son président Andrea Siviero veulent gagner en visibilité et en crédibilité.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.10.2025, 17:06

08.10.2025, 18:00

L'argent mondial remporté par l'équipe de Suisse masculine de 3x3 a été mis à l'honneur dans les locaux de Swiss Basketball à Fribourg. Andrea Siviero les a pris en exemple, à moins de trois ans des prochains Jeux olympiques à Los Angeles.

La fédération a annoncé mettre sur pied des sélections nationales M21 et M23 en 3x3 afin de préparer la relève, a précisé le nouveau secrétaire général de Dan Goethals. L'objectif est d'atteindre à terme les 30'000 licenciés en Suisse, et d'augmenter la part féminine qui représente pour l'heure un quart des licences.

L'organisation du Mondial M19 masculin à Lausanne et la 8e place finale de l'équipe de Suisse a fait «gagner ses lettres de noblesses pour l'organisation d'évènements importants» selon Goethals. Pour preuve, la fédération s'est décidée à se positionner pour organiser l'Euro féminin 2029 en Romandie.

Le déplacement du Centre national de Lausanne à Macolin a permis de faire passer le nombre d'adolescents entraînés de 9 à 16. Son pendant féminin est remis à plus tard, faute de financement, regrette toutefois Swiss Basketball.

La fédération compte sur l'augmentation du nombre de personnes pratiquant le basket et sur la recherche de sponsors pour financer le développement du sport. «Lancer des projets et montrer qu'on sait les gérer nous rend crédibles, et ça nous aide à trouver de nouvelles ressources financières», indique Dan Goethals.

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Un codétenu témoigne contre lui – «95% de ce qu'il dit est faux», rétorque Jubillar
Renée et Dédée: résistantes, déportées et toujours amies
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»
Les derniers membres suisses de la flottille sont rentrés