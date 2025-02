Swiss Olympic s'engage à élaborer des recommandations et des mesures de soutien pour les athlètes qui recevraient des résultats positifs ou atypiques lors de contrôles antidopage. C'est ce qui est ressorti d'une table ronde avec le vététiste Matthias Flückiger, qui a rencontré divers représentants de l'instance pour faire le point sur son contrôle antidopage lourd de conséquences.

Matthias Flückiger a fait le point sur son contrôle antidopage lourd de conséquences. ats

Keystone-SDA, obe, ats ATS

Outre Swiss Olympic et sa nouvelle présidente Ruth Metzler-Arnold, des représentants de Swiss Sport Integrity, de la Fondation du Tribunal du sport suisse, de Swiss Cycling, de la commission des athlètes de Swiss Olympic et de l'Office fédéral du sport ont participé à cette discussion à la Maison du sport d'Ittigen lundi. Matthias Flückiger était accompagné de son conseiller Christian Rocha.

L'objectif des participants était de «contribuer à la mise à jour et de définir des optimisations dans les différents domaines et processus du domaine antidopage», comme l'indique un communiqué de Swiss Olympic publié mardi. Il a été convenu lors de la table ronde que Swiss Olympic élaborerait des recommandations et des mesures de soutien et les mettrait à la disposition des fédérations, des athlètes et des sportifs en cas de résultats atypiques ou positifs.

Soutien psychologique

Des exemples de telles mesures sont des formations spécifiques et de la prévention, un soutien psychologique pour les athlètes concernés, des listes de contrôle et des recommandations dans le domaine de la communication de crise, qui doivent éviter autant que possible un jugement préalable.

Matthias Flückiger a été suspendu provisoirement d'août à décembre 2022 après la découverte de faibles traces de zéranol, une substance interdite, lors d'un test de dopage. Le taux était inférieur à la valeur seuil. Ce résultat dit atypique est devenu un lourd fardeau pour Flückiger. Ce n'est qu'en octobre de l'année dernière que le sportif de 36 ans a été entièrement disculpé.

Même si quelques accords ont été conclus à Ittigen, Flückiger n'a pas été entièrement satisfait des résultats de cet entretien confidentiel. Dans le communiqué de presse rédigé conjointement par toutes les parties concernées, il est dit que la demande du vététiste et de la commission des athlètes pour un traitement complet et neutre du cas n'a pas été concrètement prise en compte. Une nouvelle rencontre prévue après l'été permettra de vérifier l'efficacité de ces nouvelles mesures.