Le voilier BNC, skippé par les Français Michel Quintin et Yann Rigal, s'est vu retirer sa première place mercredi dans la Tattersall Cup de la course Sydney-Hobart en raison d'une infraction au règlement.

Le jury avait initialement déclaré BNC vainqueur de la Tattersall Cup, la principale distinction de la course basée sur un système compliqué de handicaps permettant aux plus petits bateaux de se mesurer à des rivaux plus gros et plus rapides.

Mais les juges ont ultérieurement ajouté plus d'une heure au temps du duo néocalédonien, en donnant droit à une réclamation de l'équipage du Min River, arrivé deuxième, qui dénonçait un usage non-réglementaire de la voile d'avant de la part du BNC.

«Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait», s'est félicitée Jiang Lin, co-skipper du Min River et première femme à remporter l'épreuve.

Le premier bateau à franchir la ligne d'arrivée, le 28 décembre, avait été été le supermaxi australien Master Lock Comanche, qui avait ainsi remporté sa cinquième victoire dans cette course.

Partie de Sydney le lendemain de Noël, la Sydney-Hobart est une épreuve très exigeante de 628 milles marins (1.163 kilomètres) dans un secteur du Pacifique sud connu pour ses conditions de vent et de mer difficiles.