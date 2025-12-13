  1. Clients Privés
Cyclisme Tadej Pogacar aux Tours de Romandie et de Suisse ! 

ATS

13.12.2025 - 20:53

Magnifique nouvelle pour les amoureux du cyclisme en Suisse! Ils pourront admirer Tadej Pogacar au printemps prochain.

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:53

Le Slovène a, en effet, dévoilé son programme pour 2026. Il comprend des participations aux Tours de Romandie et de Suisse. «Je vais faire les Strade Bianche, Milan-Sanremo, le Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour de France. Et puis on verra, c'est déjà pas mal», a-t-il déclaré devant la presse à Benidorm.

Vélo d'or 2025. Pogacar et Ferrand-Prévot sacrés meilleurs cyclistes

Vélo d'or 2025Pogacar et Ferrand-Prévot sacrés meilleurs cyclistes

Sa présence sur les deux tours nationaux lui permettra de préparer au mieux le Tour de France où il visera une cinquième victoire. Mais auparavant, il nourrit l'ambition de s'imposer une première fois sur Milan-San Remo et sur Paris-Roubaix.

Cyclisme. Des chiffres vertigineux : Tadej Pogacar a réussi l’impensable

CyclismeDes chiffres vertigineux : Tadej Pogacar a réussi l’impensable

Les organisateurs desTours de Romandie et de Suisse ne peuvent que se félicité du choix arrêté par le double Champoon du monde en titre. Avec lui sur la ligne de départ, leur épreuve bénéficiera d'un engouement sans précédent.

