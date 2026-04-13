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Paris-Roubaix Tadej Pogacar battu : «Les jambes étaient comme des spaghettis»

Nicolas Larchevêque

13.4.2026

Tadej Pogacar, «sans regrets» après sa deuxième place à Paris-Roubaix derrière Wout Van Aert, a promis dimanche de revenir, même si ça ne sera «peut-être pas l'année prochaine», pour tenter de gagner le dernier Monument qui manque à son palmarès.

Agence France-Presse

13.04.2026, 08:00

«Je n'ai aucun regret. J'ai fait de mon mieux», a déclaré le double champion du monde en conférence de presse après une course d'une intensité folle qu'il a perdue au sprint face au Belge avec lequel il s'était isolé à 53 kilomètres de l'arrivée.

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Pénalisé par trois crevaisons, la première à 120 km du but, le Slovène a dit avoir «dépensé beaucoup d'énergie pour revenir sur le groupe de tête avant Arenberg». «Il le fallait car sinon ça aurait été difficile. Puis j'ai connu une nouvelle crevaison, c'est comme ça. Ca fait partie de cette course.»

Une fois seul avec Van Aert, il a essayé de décrocher le Belge à plusieurs reprises, mais sans jamais y parvenir. «J'ai vite réalisé que ça allait être impossible de lâcher Wout sur les pavés et de le battre au sprint. Sur le vélodrome, les jambes étaient comme des spaghettis», a-t-il ajouté, insistant que Van Aert méritait sa victoire.

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«Il a su revenir à chaque fois après avoir connu tellement de malchance. Il n'a jamais abandonné et c'est un héros pour tous les enfants», a souligné Pogacar. Lui-même avait l'occasion de devenir le quatrième coureur de l'histoire à gagner les cinq Monuments, soit les classiques les plus prestigieuses du calendrier, après trois Belges: Merckx, Rik Van Looy et Roger de Vlaeminck.

Il lui faudra attendre au moins un an de plus, et il a promis qu'il allait «retenter (s)a chance» pour réussir ce Grand Chelem en carrière, même s'il ne gagnera donc pas les cinq la même année, un exploit encore jamais réalisé. «Oui je reviendrai certainement. Peut-être pas l'année prochaine mais j'ai encore quelques années devant moi pour y arriver», a souligné le Slovène de 27 ans.

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