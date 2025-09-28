Tadej Pogacar a partagé sa fierté d'avoir conservé son titre aux Mondiaux de cyclisme dimanche à Kigali avant de filer à l'aéroport pour rentrer en Europe.

Pogacar fier d’avoir conservé son maillot arc-en-ciel. Keystone

Melchior Cordonier

Q: Quelle saveur a ce titre par rapport à celui de l'an dernier ?

R: «Les deux sont spéciaux, chacun à sa manière. L'année dernière c'était mon premier titre de champion du monde. Et réussir à le conserver représente l'un des plus grands défis dans le cyclisme. C'était mon grand objectif de la saison. Donc il a vraiment une saveur particulière, surtout ici, au Rwanda, après un long voyage et une longue préparation.»

Q: Comment avez-vous vécu cette journée, notamment dans le mur de Kigali où il y avait beaucoup de public ?

R: «Depuis mon arrivée, ces Mondiaux ont été différents mais dans le bon sens du terme. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici, on a vécu de bons moments à l'entraînement avec Urska (Zigart, sa compagne) et mes coéquipiers. Aujourd'hui, le soutien du public a été incroyable. Toute la semaine a été une expérience formidable.»

Q: Aviez-vous prévu de passer à l'offensive dans la Mont Kigali ?

R: «Il était fait pour causer des dommages. J'espérais m'isoler avec un petit groupe. Ca aurait été mieux à trois mais Juan (Ayuso) a connu un problème et Isaac (Del Toro) a eu des troubles intestinaux apparemment. J'ai essayé de l'encourager mais je me suis retrouvé seul à devoir gérer la fin de course. Ca a été dur car il faisait très chaud et le soleil tapait fort avec l'altitude. Je suis très fier d'avoir réussir à tenir et à conserver mon titre.»