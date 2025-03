Malgré une chute à 50 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar a remporté les Strade Bianche pour la troisième fois de sa carrière samedi à Sienne (centre de l'Italie). Le champion du monde slovène a ainsi rejoint au palmarès le Bernois Fabian Cancellara.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Déjà vainqueur en 2022 et 2024, le phénomène Pogacar a donc réussi la passe de trois à Sienne. Il s'est imposé en solitaire malgré une chute dans une descente à 50 km du but.

Ensanglanté à un coude et à une jambe côté gauche, cuissard déchiré, le Slovène a néanmoins lâché son dernier compagnon d'échappée, le Britannique Tom Pidcock, à 19 km du but. Il a passé la ligne avec 1'23 d'avance sur Pidcock. Le podium a été complété par le Belge Tim Wellens, coéquipier du vainqueur, à 2'11.

«Ce n'est pas la meilleure façon de gagner une course. Maintenant que j'ai franchi la ligne d'arrivée, cela fait mal, mais j'espère que cela n'aura pas d'impact», a déclaré Pogacar,qui présentait plusieurs contusions, notamment à l'épaule gauche.

«Je suis rentré trop vite dans le virage. C’est bizarre, car je connais pourtant bien cette route. J'étais inquiet après m'être relevé, mais cela a été au final», a-t-il ajouté.

Cancellara égalé

Cancellara avait pour sa part gagné les Strade bianche en 2008, 2012 et 2016. Pogacar est le premier à aligner deux succès consécutifs sur les chemins blancs de la Toscane.

La course féminine a été remportée en solitaire par la Néerlandaise Demi Vollering. Elle a est partie seule à 12 km de l'arrivée et a devancé sa compatriote Anna van der Breggen de 0'18 et la Française Pauline Ferrand-Prévot de 1'42. Meilleure Suissesse, Noemi Rüegg a pris la 9e place à 1'55. Vollering avait déjà gagné cette épreuve en 2023.