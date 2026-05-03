Tadej Pogacar s'est montré intraitable à Leysin, raflant une 4e étape et le classement général de ce 79e Tour de Romandie. Côté suisse, Roland Thalmann s'est adjugé le classement de la montagne.

😂 Quelle surprise ! Pogacar remporte sa 4ème victoire sur le Tour de Romandie et remporte évidemment l'épreuve.



Côté français, Lenny Martinez termine sur la boîte au général !#TDR2026 #LesRP pic.twitter.com/sVAvitO1TH — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 3, 2026

Keystone-SDA ATS

Quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a ainsi écrasé la concurrence dès sa première participation à la boucle romande, succédant au Portugais Joao Almeida au palmarès. Une performance d'autant plus impressionnante que le coureur de 27 ans disputait sa première course à étapes de l'année.

Le Slovène égale ainsi la légende suisse Fredi Kübler, qui avait également remporté quatre bouquets lors de l'édition 1951 du TdR. Il s'agit de son huitième succès en 2026 en onze courses disputées.

Une fois encore, le maillot jaune n'a rien laissé au hasard entre Lucens et la station des préalpes vaudoises (178,2 km). Sa formation UAE Emirates a contrôlé l'échappée, dont le dernier élément Finn Fischer-Black a été repris à 7 km de l'arrivée.

Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a lancé les hostilités à 3200 m de l'arrivée, mais le champion du monde a immédiatement répondu. L'Allemand, déjà 2e lors de l'arrivée à Leysin en 2024, a tenu jusque dans les derniers hectomètres, où la dernière fulgurance de Pogacar a permis à ce dernier de lever une nouvelle fois les bras.

Jamais mis en difficulté lors des six jours de course, le Slovène s'impose avec 42'' d'avance sur Lipowitz. Le Français Lenny Martinez (Bahrain Victorious) termine troisième du général à 2'44.

Belle performance de Thalmann

Roland Thalmann s'est quant à lui offert la plus belle distinction de sa carrière, à la faveur de ses trois échappées de la semaine. Le grimpeur lucernois de 32 ans a validé son succès au classement de la montagne, en devançant Pogacar de 8 unités.

Son coéquipier de la Tudor Yannis Voisard a terminé meilleur Suisse sur ce TdR à 13e du général, à 4'39 du vainqueur. Huitième à 17'' ce dimanche, le Jurassien peut nourrir des regrets, lui qui aurait probablement terminé dans le top 10 sans sa défaillance dans la montée vers Ovronnaz mercredi.