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Tour de Romandie Tadej Pogacar en remet une couche et s’adjuge le titre !

ATS

3.5.2026 - 16:25

Tadej Pogacar s'est montré intraitable à Leysin, raflant une 4e étape et le classement général de ce 79e Tour de Romandie. Côté suisse, Roland Thalmann s'est adjugé le classement de la montagne.

Keystone-SDA

03.05.2026, 16:25

03.05.2026, 17:21

Quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a ainsi écrasé la concurrence dès sa première participation à la boucle romande, succédant au Portugais Joao Almeida au palmarès. Une performance d'autant plus impressionnante que le coureur de 27 ans disputait sa première course à étapes de l'année.

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Le Slovène égale ainsi la légende suisse Fredi Kübler, qui avait également remporté quatre bouquets lors de l'édition 1951 du TdR. Il s'agit de son huitième succès en 2026 en onze courses disputées.

Une fois encore, le maillot jaune n'a rien laissé au hasard entre Lucens et la station des préalpes vaudoises (178,2 km). Sa formation UAE Emirates a contrôlé l'échappée, dont le dernier élément Finn Fischer-Black a été repris à 7 km de l'arrivée.

Tour de Romandie. Tadej Pogacar fait le spectacle en mode «maillot Jaun»

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Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a lancé les hostilités à 3200 m de l'arrivée, mais le champion du monde a immédiatement répondu. L'Allemand, déjà 2e lors de l'arrivée à Leysin en 2024, a tenu jusque dans les derniers hectomètres, où la dernière fulgurance de Pogacar a permis à ce dernier de lever une nouvelle fois les bras.

Jamais mis en difficulté lors des six jours de course, le Slovène s'impose avec 42'' d'avance sur Lipowitz. Le Français Lenny Martinez (Bahrain Victorious) termine troisième du général à 2'44.

Belle performance de Thalmann

Roland Thalmann s'est quant à lui offert la plus belle distinction de sa carrière, à la faveur de ses trois échappées de la semaine. Le grimpeur lucernois de 32 ans a validé son succès au classement de la montagne, en devançant Pogacar de 8 unités.

Son coéquipier de la Tudor Yannis Voisard a terminé meilleur Suisse sur ce TdR à 13e du général, à 4'39 du vainqueur. Huitième à 17'' ce dimanche, le Jurassien peut nourrir des regrets, lui qui aurait probablement terminé dans le top 10 sans sa défaillance dans la montée vers Ovronnaz mercredi.

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