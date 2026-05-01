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Tour de Romandie Tadej Pogacar prêt à braver un «week‑end difficile»

ATS

1.5.2026 - 21:00

Tadej Pogacar n'a pas tremblé pour conserver son maillot jaune lors de la 3e étape du Tour de Romandie. Le maillot jaune est prêt à en découdre lors des deux dernières étapes décisives.

Tadej Pogacar a bien aimé le sprint à Orbe, même s'il a pris la 4e place
Tadej Pogacar a bien aimé le sprint à Orbe, même s'il a pris la 4e place
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 21:00

01.05.2026, 21:41

Le Slovène n'a pas caché son agacement devant la presse. «Il est déjà 18h, je veux retourner à mon bus», a susurré celui qui a terminé au pied du podium lors de l'arrivée à Orbe qui n'avait pas connu pareille fête depuis l'an 2000.

Tour de Romandie. Cette fois, Pogacar trop juste : Godon contrôle le sprint final

Tour de RomandieCette fois, Pogacar trop juste : Godon contrôle le sprint final

Outre les nombreuses sollicitations compréhensibles au vu de son statut, le leader de la formation UAE a connu une journée tranquille. «Nous avons bien contrôlé l'étape, avant que l'équipe Red Bull Hansgrohe n'accélère dans la montée vers le Mollendruz, a déclaré le maillot jaune. Nous n'avons pas paniqué, c'était une bonne journée pour moi et l'équipe.»

Un sprint trop tardif

Seul bémol à cette journée ensoleillée: son sprint lancé trop tard. «J'espérais que Godon serait davantage sous pression, mais il a gardé ses nerfs, a remarqué le double vainqueur d'étapes sur ce TdR. J'apprécie ces sprints en petit comité, je trouve cela moins risqué.»

Dorian Godon. «J’avais vraiment la rage, c'est l’une de mes plus belles victoires»

Dorian Godon«J’avais vraiment la rage, c'est l’une de mes plus belles victoires»

Les deux dernières étapes à venir cumulent les principales difficultés de cette 79e édition, à savoir la triple ascension du col du Jaun samedi et la montée vers Leysin dimanche. «Moi et l'équipe sommes prêts pour un week-end qui sera très difficile», a annoncé le Slovène. Jamais mis en difficulté lors des quatre premières étapes, Pogacar avance sereinement vers un premier triomphe sur le Romandie.

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