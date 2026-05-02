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Tour de Romandie Tadej Pogacar fait le spectacle en mode «maillot Jaun»

ATS

2.5.2026 - 15:58

Tadej Pogacar a remporté l'étape reine du Tour de Romandie samedi entre Broc et Charmey (149,6 km, 3175 m de dénivelé). A la faveur de sa 3e victoire de la semaine, le Slovène se rapproche de la victoire finale.

Keystone-SDA

02.05.2026, 15:58

02.05.2026, 18:42

«Très satisfait de sa journée», le maillot jaune s'est imposé en solitaire en Gruyère, reléguant son dauphin Florian Lipowitz à 16''. Au général, le quadruple vainqueur du Tour de France n'écrase pas les débats, avec 35'' d'avance sur le coureur de la formation Red Bull Bora Hansgrohe et 2'23 sur le troisième Lenny Martinez.

«J'ai bien tenu les deux premières montées du col du Jaun, grâce au travail fourni par l'équipe sur cette étape, la plus dure de ce TdR, a remercié le champion du monde. La marge que j'ai sur Lipowitz n'est pas si grande, je suis sûr qu'il sera encore au rendez-vous dimanche.»

Plus de 40 km/h de moyenne

A la faveur de sa 6e place à Charmey, le meilleur Suisse Yannis Voisard remonte à la 15e place au général, à plus de 4 minutes du leader. Le grimpeur jurassien risque fort de terminer hors du top 10, objectif annoncé de sa formation Tudor Pro Cycling.

Avalée à 40,72 km/h de moyenne malgré les 3175 m de dénivelé au programme, cette avant-dernière course a fait encore fondre le nombre de coureurs en lice à 89, alors que 105 avaient pris le départ du prologue. La formation UAE Emirates de Tadej Pocagar a donné le rythme tout au long de l'étape pour garder le groupe de tête en ligne de mire.

Profitant de ce travail de sape, le maillot jaune a accéléré à 20 km de la ligne, ne gardant que son dauphin Florian Lipowitz dans sa roue. Trop juste, l'Allemand a cependant craqué à quelques hectomètres du 3e passage du col du Jaun.

Tour de Romandie. Florian Lipowitz : «Je suis allé au bout de moi-même»

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L'échappée belle de Thalmann

Echappé pour la troisième fois en quatre jours, Roland Thalmann est en passe de réaliser une magnifique performance dans le classement de la montagne qu'il domine. Le grimpeur lucernois a encore marqué de précieux points lors de l'échappée, et compte 23 points d'avance sur son poursuivant Pogacar, alors qu'il ne reste que 25 unités à glaner au maximum lors de l'ultime étape.

Dimanche, la dernière étape de cette 79e édition reliera Lucens et Leysin (178,2 km). La longue montée vers l'arrivée dans la station des Alpes vaudoises (13,9 km à 6%) offrira une dernière occasion aux grimpeurs de s'illustrer. Ou à Pogacar de s'assurer un 4e succès qui ferait de lui l'égal de la légende suisse Ferdi Kübler, seul coureur à avoir remporté quatre succès sur une même édition en 1951.

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