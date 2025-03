Tadej Pogacar : «J'ai un peu paniqué après ma chute»

Le Slovène Tadej Pogacar a reconnu qu'il avait «un peu paniqué» après sa chute à 50 kilomètres de l'arrivée des Strade Bianche, ce qui ne l'a pas empêché de remporter la classique italienne pour la troisième fois, samedi à Sienne.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«J'ai un peu paniqué, j'ai commencé à me poser plein de questions : est-ce que mon vélo est OK ? Est ce que ma montre est OK ?», a-t-il déclaré en conférence de presse. «Il y avait plein de trucs qui se bousculaient dans ma tête, mais très vite, je me suis dit qu'il fallait revenir sur la tête et finir l'énorme travail réalisé par l'équipe», a-t-il poursuivi.

Malgré cette chute qui lui a valu de nombreuses éraflures sur le flanc gauche (épaule, tibia, coude, cuisse) et une plaie à la main droite, «Pogi», 26 ans, a assuré «se sentir bien» après son succès devant Pidcock et son coéquipier belge Tim Wellens.

«Il n'y a rien de cassé, rien de grave, cela aura pu être plus sérieux (...) Je suis chanceux, c'est mon nouveau surnom», a-t-il plaisanté. Avant de reconnaître qu'il s'était senti «sous pression d'avoir dans (sa) roue Pidcock», double champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross.

Pogacar salue la «classe» de Pidcock

«J'ai voulu lui montrer que j'étais bon en descente et on peut dire que je lui ai montré que j'étais plutôt nul. Je ne ferai jamais du VTT, ce n'est pas pour moi», a-t-il ajouté, très détendu.

Le Slovène a salué le geste de Pidcock qui a compté plus de trente secondes d'avance après sa chute, avant de se relever et de l'attendre.

«Bien sûr, on était encore loin de l'arrivée, peut-être qu'il a estimé que c'était mieux si on était deux, on n'en a pas parlé, mais j'ai senti son respect et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est une course qui s'est déroulée avec beaucoup de classe», a jugé le triple vainqueur du Tour de France.