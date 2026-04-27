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Tour de Romandie «Je veux gagner chaque course» - Pogacar, déterminé à tout rafler

ATS

27.4.2026 - 16:58

Tadej Pogacar n'a pas caché ses ambitions pour sa première participation au Tour de Romandie. Quelques heures avant son entrée en lice, le magicien slovène s'est déclaré confiant en vue de la victoire finale.

Le coureur slovène Tadej Pogacar en interview (archives).
Le coureur slovène Tadej Pogacar en interview (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 16:58

Devant un parterre de journalistes qui se sont pressés pour s'entretenir avec lui, le quadruple vainqueur du Tour de France est arrivé d'un pas lent, avec un visage impassible qui trahit son ambition. «Je veux gagner chaque course à laquelle je prends part, a souligné d'entrée le grand favori de cette 79e édition. C'est un tracé difficile, avec un seul contre-la-montre mardi (réd: le prologue à Villars-sur-Glâne), mais qui me convient.»

Tour de Romandie. Une 79e édition promise à Tadej Pogacar ?

Tour de RomandieUne 79e édition promise à Tadej Pogacar ?

Le Tour du Pays de Vaud, douloureux souvenir

Le Slovène avait déjà fait une incursion en terre vaudoise en 2015 lors d'un Tour du Pays de Vaud qui l'a marqué à vie. «J'ai encore une cicatrice d'une chute survenue à ce moment-là», s'est-il remémoré avec un sourire en coin.

Tadej Pogacar inquiet. «Gagner encore... jusqu'à ce que Paul Seixas nous détruise tous !»

Tadej Pogacar inquiet«Gagner encore... jusqu'à ce que Paul Seixas nous détruise tous !»

Pour la première course à étapes de son calendrier 2026, Pogacar est surtout en quête de certitudes en vue d'un potentiel 5e sacre sur les Champs-Elysées. «Je ne peux pas rester à la maison toute l'année et ne sortir que pour le Tour de France. J'ai besoin de courses afin de me jauger», s'est justifié le double champion du monde en titre.

Dimanche, le coureur de 27 ans a remporté Liège-Bastogne-Liège, seulement 48h avant de prendre le départ du TdR. Pour son 4e succès sur la Doyenne, le Slovène a confirmé sa forme étincelante en imprimant un rythme démentiel face à la promesse Paul Seixas dans la côte de La Redoute, qui compte pourtant un passage à 22%: 25 km/h de moyenne sur le tronçon, une explosivité dont il compte bien faire usage sur les routes romandes.

Pas d'inquiétude sur son poids

Au sortir d'une saison des classiques réussie «malgré» une deuxième place sur Paris-Roubaix, Pogacar est forcément encore en rodage en vue de la Grande Boucle. «Je viens ici pour retrouver mes sensations lors d'une course d'une semaine, travailler l'entente avec mes coéquipiers, et vérifier que mon entraînement est bon», a listé celui qui compte 21 victoires d'étapes sur le TdF.

Si d'aucuns ne voient Pogacar défaillir lors des six étapes de la boucle romande, un élément pourrait cependant jouer contre lui: pour tenter de gagner Paris-Roubaix, le leader de la formation UAE a dû prendre du poids afin de gagner en stabilité sur les terribles pavés du Nord.

Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar irrésistible malgré un Paul Seixas épatant

Liège-Bastogne-LiègeTadej Pogacar irrésistible malgré un Paul Seixas épatant

Mais ce poids supplémentaire, superflu sur des courses à étapes, ne l'inquiète pas outre mesure: «Si j'avais deux kilos de graisse en trop, je m'inquiéterais. Ici, les un ou deux kilos de muscles que j'ai en plus ne me gênent pas en vue de la semaine à venir».

Sa sérénité et son statut devraient lui permettre de lever les bras une nouvelle fois en Suisse, lui qui s'était emparé du tricot arc-en-ciel de champion du monde à Zurich en 2024.

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