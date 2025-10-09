Sacré lors des derniers championnats du monde et d'Europe, Tadej Pogacar sera à nouveau l'homme à battre samedi sur le Tour de Lombardie. Le Slovène vise un historique cinquième succès consécutif dans le cinquième et dernier Monument de la saison cycliste.

Tadej Pogacar est le grand favori de la 119e édition du Tour de Lombardie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les quatre dernières éditions du Tour de Lombardie, qui se dispute cette année sur 238 km et avec plus de 4500 mètres de dénivelé entre Côme et Bergame, ont toutes été la proie du surdoué Tadej Pogacar. L'an dernier, son dauphin belge Remco Evenepoel avait franchi la ligne d'arrivée avec plus de trois minutes de retard...

Seul l'Italien Fausto Coppi avait jusque-là remporté quatre victoires d'affilée en Lombardie, de 1946 à 1949, et le «campionissimo», décédé à l'âge de 40 ans, avait triomphé une cinquième fois à domicile en 1954. Il semble inévitable que Tadej Pogacar égale ce record dès samedi.

Le Slovène de 27 ans a écrasé la concurrence tant lors de la course en ligne des Mondiaux au Rwanda que dans celle des championnats d'Europe en France. Personne n'a pu résister à ses attaques placées à 100 km de l'arrivée, même pas Evenepoel, le champion du monde et d'Europe du contre-la-montre, qui a terminé deux fois deuxième.

Pogacar a également triomphé mardi dernier, alors qu'il participait à l'épreuve préparatoire des Trois Vallées Varésines. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lancé l'attaque décisive pour sa 19e victoire de la saison relativement tard, alors qu'il restait 22 kilomètres à parcourir.

En grande forme

Tadej Pogacar ne s'est pas seulement distingué au début de l'automne ou cet été, avec sa quatrième victoire finale sur la Grande Boucle, mais déjà au printemps. Il a gagné le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, et s'est également classé sur le podium des deux autres Monuments. Lors des triomphes de Mathieu van der Poel, il a terminé 3e à Milan-Sanremo et 2e à Paris-Roubaix.

Neuf monuments ont ainsi déjà été remportés par le «Cannibale du XXIe siècle» – en référence au légendaire belge Eddy Merckx, le grand dominateur du cyclisme des années 1970. Tout est en place pour la passe de 10 samedi: «La forme est bonne, les jambes sont bonnes et l'équipe est forte», déclare-t-il dans un communiqué de son équipe UAE.

Deux Suisses au départ

Avec Marc Hirschi et Roland Thalmann, deux Suisses seront également au départ à Côme. Les deux hommes évoluent au sein de l'équipe suisse Tudor, dont le leader sera Julian Alaphilippe. Le Français, vainqueur en septembre du GP de Montréal, est monté sur la troisième marche du podium lors de Trois Vallées Varésines.

Le dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Lombardie est Oliver Zaugg, qui avait créé la sensation en 2011. Dans les années précédant le changement de millénaire, Oscar Camenzind (1998), le Vaudois Pascal Richard (1993) et Tony Rominger (1989 et 1992) s'étaient également imposés.