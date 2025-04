Vers une indigestion pour l’affamé Tadej Pogacar ?

Tadej Pogacar en fait-il trop ? Apparu émoussé à l'Amstel Gold Race, le Slovène replonge dans le bain dès mercredi lors de la Flèche Wallonne avant de boucler sa foisonnante campagne des classiques dimanche par Liège-Bastogne-Liège.

Émoussé à l'Amstel Gold Race, Tadej Pogacar a dû se contenter de la seconde place. IMAGO/Belga

AFP ATS

Il avait prévenu cet hiver qu'il avait faim de classiques. Mais, aujourd'hui, se pose la question d'une possible indigestion pour le champion du monde. Dimanche dernier, pour la première fois depuis qu'il domine le cyclisme mondial, il n'a pas mené au bout un raid solitaire dans une course d'un jour, rattrapé par Remco Evenepoel et le futur vainqueur Mattias Skjelmose, qui seront encore parmi ses principaux concurrents dans le mur de Huy mercredi avec Tom Pidcock et Thibau Nys.

La panne sèche du Slovène pourrait donner des idées à ses rivaux qui paraissaient résignés jusque-là. «Quand Pogacar a accéléré je me suis dit: ça y est, il est parti. Peut-être que je n'y croyais pas assez. Tadej n'est pas invincible, c'est l'info du jour», en a déduit Wout Van Aert dimanche.

Depuis début mars, Pogacar est sur tous les fronts et tous les podiums: vainqueur des Strade Bianche, troisième de Milan-Sanremo, vainqueur du Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix et de l'Amstel. Le Slovène a réussi une campagne épatante, mais éreintante.

Après sa victoire dans le Ronde, il était apparu marqué comme rarement et Paris-Roubaix, qu'il a fini en pédalant carré, n'est jamais une course dont on se remet facilement.

Pas de triplé dans les Ardennes

Enchaîner comme lui Flandriennes, où il bataillait contre Mathieu van der Poel, et Ardennaises, où Remco Evenepoel devient son rival no 1, sur des courses offrant des profils très différents, constitue une tâche herculéenne que très peu de coureurs ont entrepris dans le cyclisme moderne.

Eddy Merckx, toujours lui, est d'ailleurs le seul coureur de l'histoire à avoir gagné la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, en 1969 et 1975.

La défaite de Pogacar au sprint à l'Amstel Gold Race, qui ne l'a pas empêché de vider son demi de bière sur le podium, signifie qu'il ne peut plus réussir le triplé ardennais, seulement réalisé par Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011.

La tentation de zapper, comme l'an dernier, la Flèche Wallonne pour mieux préparer Liège-Bastogne-Liège, le quatrième Monument de la saison et dernier grand objectif de son printemps, aurait dès lors pu exister. D'autant que la météo, sans atteindre les extrêmes de l'année dernière où la neige avait conduit 130 coureurs sur 174 à abandonner, s'annonce maussade dans la Province de Liège.

Mais lundi soir, Pogacar a confirmé sa participation, tout en insistant que la priorité portait bien sur la Doyenne dimanche, où il visera un troisième succès après 2021 et 2024.

«Débloquer les jambes»

«J'ai pris beaucoup de plaisir sur la campagne des classiques jusque-là, a-t-il expliqué. Je l'ai abordée avec beaucoup d'ambitions et il me reste deux épreuves, celle de dimanche étant la plus importante. Liège est sans doute la course qui me convient le mieux et je pense que ça s'annonce bien.»

La Flèche, qu'il a gagnée en 2023, servira surtout à «débloquer les jambes» après deux jours «plus tranquilles» depuis dimanche, a-t-il ajouté.

La course se dénoue souvent dans les derniers mètres de la troisième ascension du terrible mur de Huy (1,3 km à 9,6% avec un passage à 22%), terrain de jeu privilégié des puncheurs.

Dimanche soir, après son triomphe inattendu à l'Amstel, Mattias Skjelmose conseillait de miser son argent sur son coéquipier chez Lidl-Trek, le Belge Thibau Nys, en assurant: «S'il y a une personne au monde qui peut battre Tadej dans le mur de Huy, c'est Thibau.»

Victorieux de cette Flèche Wallonne en 2020, Marc Hirschi a-t-il à nouveau les jambes pour briller sur le mur de Huy ? Son extrême discrétion dimanche lors de l'Amstel Gold Race n'incite guère à l'optimisme.