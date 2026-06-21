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Tour de Suisse Tadej Pogacar pour une 3e victoire d'étape ?

ATS

21.6.2026 - 04:01

La 5e et dernière étape du Tour de Suisse aura lieu dimanche à Villars-sur-Ollon. Et comme grandissime favori, le maillot jaune Tadej Pogacar évidemment.

Tadej Pogacar va-t-il remporter un troisième bouquet sur le Tour de Suisse dimanche à Villars ?
Tadej Pogacar va-t-il remporter un troisième bouquet sur le Tour de Suisse dimanche à Villars ?
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 04:01

21.06.2026, 09:06

Malgré ses 4'22 d'avance sur Carapaz, le Slovène n'est jamais rassasié. Victorieux de la première étape à Sondrio et du contre-la-montre samedi à Aarburg pour 4 minuscules centièmes, le patron du cyclisme mondial se verrait certainement bien en remettre une couche à quelques kilomètres du siège de l'UCI pour conclure cette boucle nationale et ajouter l'autre épreuve en Suisse de référence avec le Tour de Romandie, qu'il a gagné.

Lui, le meilleur grimpeur du monde, devrait se régaler avec la triple ascension du Col de la Croix et une quatrième ascension vers la station de Villars. Son principal adversaire sera lui-même et bien entendu la chaleur qui va frapper fort dans les Alpes vaudoises.

Mais s'il se sent bien et que les autres ne soutiennent pas le rythme, le coureur d'UAE a toutes les cartes en mains pour ajouter une 120e (!) victoire à son immense palmarès et naturellement accrocher le Tour de Suisse à ce même palmarès.

Tour de Suisse. Tadej Pogacar s’adjuge le chrono au terme d’un scénario de folie

Tour de SuisseTadej Pogacar s’adjuge le chrono au terme d’un scénario de folie

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