Tadej Pogacar répond à la polémique du «Va te faire foutre»

Principal favori du Tour de France, Tadej Pogacar assure éprouver «un grand respect» pour Jonas Vingegaard, son grand rival, malgré quelques frictions «dans le feu de l'action» l'an dernier.

Tadej Pogacar (à droite) a assuré jeudi avoir beaucoup de respect pour son rival Jonas Vingegaard. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«J'ai beaucoup de respect pour Jonas», a déclaré le Slovène jeudi à deux jours du départ de la 112e édition à Lille, lorsqu'il a été interrogé en conférence de presse sur un passage dans la saison trois de la série Netflix consacrée au Tour de France qui vient d'être mise en ligne.

On l'y entend lancer un sonore «Fuck you» («Va te faire foutre») au Danois qui avait refusé de collaborer lors de leur échappée commune avec Remco Evenepoel pendant l'étape des chemins blancs en 2024.

«Ce n'était pas très sympa mais dans le feu de l'action, on dit parfois des choses qu'on regrette après. Ça arrive tout le temps dans le peloton», a expliqué le champion du monde.

«Il y a eu beaucoup de tension l'année dernière entre UAE et Visma (ndlr : leurs équipes respectives). Mais il y a beaucoup de respect entre nous. On donne tout sur le terrain mais après l'étape on se tape dans la main», a-t-il ajouté.

Pogacar et Vingegaard ont remporté à eux deux les cinq dernières éditions du Tour, et le Slovène mène 3-2, s'étant imposé en 2020, 2021 et 2024, le Danois en 2022 et 2023.

«Notre rivalité a été très intense et je m'attends à plus ou moins la même chose cette année. Il a l'air en bonne forme, ce sera sympa à suivre pour les gens devant leur télé et le long de la route», a insisté Pogacar.

«Jonas est un des meilleurs grimpeurs du monde sur les longues montées, voire le meilleur. Sur le chrono, il a parfois été meilleur que moi, parfois c'était moi. Il faut voir comment ça se passe cette année. J'espère répondre aux attentes.»

Après sa victoire mi-juin au Critérium du Dauphiné, Pogacar a peaufiné sa forme en stage d'altitude à Isola 2000 avant de passer «quatre jours et demi à la maison». «C'était cool de retrouver une vie un peu plus normale avant que tout ce bazar ne commence», a-t-il souligné.

La vie sous un microscope, il dit s'y être habitué. «Les gens ont leur avis, peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'était difficile pour moi au début. Mais depuis que j'ai arrêté de suivre les médias et que je suis moins sur les réseaux sociaux, ma vie s'est améliorée», a-t-il dit.

Le Slovène, qui est âgé de 26 ans, se méfie de la première semaine qui sera «l'une des plus intenses et nerveuses de l'année où on peut facilement perdre le Tour» mais y voit aussi «des opportunités» pour déjà s'illustrer.